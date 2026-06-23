Ana Garcés recuerda su adiós a Jana en 'La Promesa': "Yo sentía que se moría una parte de mí"
- La actriz vallisoletana se ofrece a participar en el videopódcast Cosas de palacio de RTVE Play
- La joven ha charlado con Javi Hoyos y Marta Verona sobre sus inicios como actriz y su último proyecto
Es más que probable que cualquier fan de La Promesa sonría al recordar a Jana Expósito. Su muerte trastocó a muchos seguidores de la serie y a día de hoy sigue dando de qué hablar. Ana Garcés, quien interpretó a la doncella durante más de dos años en la ficción, recuerda con cariño a ese personaje: "Ha sido el personaje y la serie de mi vida", resume.
La actriz ha charlado con Javi Hoyos y Marta Verona sobre sus inicios en el mundo de la interpretación. La vallisoletana estudió Arte Dramático en su ciudad y se trasladó a Madrid a probar suerte, persiguiendo su sueño. A la espera de una oportunidad, empezó a trabajar como dependiente en una tienda y poco tiempo después la buena fortuna llamó a su puerta. "A los nueve meses sonó la flauta", recuerda. Una llamada para participar en La Promesa marcó un punto de inflexión en su carrera como actriz.
¿Y qué tienen las series de época que enganchan tanto? Más allá de la estética, de la forma de hablar o incluso de cómo se comportan los personajes, la actriz resalta que el éxito reside en la naturalidad, en lo que ocurre en el día a día. "Las tramas y lo que les pasa, lo que les mueve de verdad a los personajes no se distancia mucho de lo que vivimos ahora", sostiene.
¿Es posible que Jana vuelva a La Promesa?
Ana Garcés cuenta que le costó mucho reponerse tras descubrir cómo moría Jana. Aunque su muerte era un hecho pactado con los guionistas, hasta unas semanas antes de la grabación no fue consciente de cómo iba a suceder. Al leer esas líneas, la emoción que sintió fue realmente genuina. "Yo sentía que se moría una parte de mí. Yo lloré leyéndolo", recuerda emocionada.
En la ficción española cada vez más se ven reencuentros. ¿Sería posible recuperar el personaje de Jana? Ana Garcés lo ve difícil. De hecho, solo unos pocos conocen la verdad de quién la asesinó. "En cuanto la gente se entere, va a ser una catástrofe", admite. No descarta, eso sí, la posibilidad de ser rescatada de alguna forma y regresar. "No me importaría para nada", comenta.
En el pódcast de RTVE Play Cosas de palacio, la historia de amor entre Manuel (Arturo García Sancho) y Jana ha estado presente. El que fuera su compañero en la serie ha comentado que su relación se vivió —y la vivieron— como la de Rose y Jack en Titanic. Sin embargo, en La Promesa Manuel está empezando a conocer a Julieta (Vera Asunción). Garcés, que solo desea que a su antiguo compañero le vaya todo bien, apoya este posible nuevo amor: "Me encanta esa relación. Abogo por ella".
Después de su despedida en la serie de TVE, Ana Garcés sintió que era momento de cambiar y de adentrarse en nuevos proyectos. Su último trabajo es Oasis, un thriller veraniego, como ella misma ha definido, y con mucha gente joven. "Ha sido un cambio radical", ha contado en Teleplanistas. Pero la carrera de esta joven actriz no ha hecho más que empezar. Fantasea, por ejemplo, con trabajar con Javier Cámara o estar a las órdenes de Alauda Ruiz de Azúa o Félix Sabroso.