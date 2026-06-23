Ana Garcés recuerda su adiós a Jana en 'La Promesa': "Yo sentía que se moría una parte de mí"

Es más que probable que cualquier fan de La Promesa sonría al recordar a Jana Expósito. Su muerte trastocó a muchos seguidores de la serie y a día de hoy sigue dando de qué hablar. Ana Garcés, quien interpretó a la doncella durante más de dos años en la ficción, recuerda con cariño a ese personaje: "Ha sido el personaje y la serie de mi vida", resume.

La actriz ha charlado con Javi Hoyos y Marta Verona sobre sus inicios en el mundo de la interpretación. La vallisoletana estudió Arte Dramático en su ciudad y se trasladó a Madrid a probar suerte, persiguiendo su sueño. A la espera de una oportunidad, empezó a trabajar como dependiente en una tienda y poco tiempo después la buena fortuna llamó a su puerta. "A los nueve meses sonó la flauta", recuerda. Una llamada para participar en La Promesa marcó un punto de inflexión en su carrera como actriz.

Teleplanistas Teleplanistas - Episodio 8 - Entrevista con Camilla (ganadora 'MasterChef 14') y Ana Garcés Las cocinas de 'MasterChef 14' ya tienen a la ganadora de esta edición: Camilla. Aún sin creérselo, la italiana se ha emocionado mucho recordando su paso por el programa rtve play

¿Y qué tienen las series de época que enganchan tanto? Más allá de la estética, de la forma de hablar o incluso de cómo se comportan los personajes, la actriz resalta que el éxito reside en la naturalidad, en lo que ocurre en el día a día. "Las tramas y lo que les pasa, lo que les mueve de verdad a los personajes no se distancia mucho de lo que vivimos ahora", sostiene.