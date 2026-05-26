Mercedes Milá en 'Teleplanistas': "Soy muy impertinente, me he pasado la vida preguntando"

A Mercedes Milá (Esplugues de Llobregat, 1951) le quedan muchas ganas de seguir haciendo preguntas y de meterse en jardines. La veterana comunicadora regresa a La 2 con Me meto en un jardín, un programa de diez entrevistas con personalidades de todo tipo: religiosas, comunicativas, políticas, deportivas... Lo ha contado en Teleplanistas, junto a Javi Hoyos y Marta Verona.

A sus 75 años, sigue siendo todo un referente en el mundo de la comunicación. También para periodistas como Javi Hoyos, que no ha dudado en definirla como una mujer que le abrió el camino a muchas otras. "Pero, ¿a ti quién te ha dicho que me digas todo eso?", le pregunta directamente Milá. "Yo, lo quería decir yo", responde el joven comunicador. "Me parece tan bonito... He sido tan poco consciente de que abrí ese camino...", reflexiona emocionada. "Soy consciente de que era diferente a los demás, pero lo demás... luchando, siempre preguntando. Yo me he pasado la vida preguntando. Muy impertinente soy".

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Acompañada de su perro Scott, califica su vuelta a RTVE como "brutal" y "emocionante". "Soy la yaya del mundo televisivo español", afirma sin tapujos. Su experiencia tras muchos años conduciendo todo tipo de programas la hace casi inmune a los comentarios, incluso a los de sus propios entrevistados. "Sí me importa[n], pero sin exagerar. Es que yo cuando pregunto tampoco pienso qué va a pasar conmigo tras esta pregunta", subraya.

"Tú te sales del jardín como puedas, claro" La primera entrevista, la del escritor David Uclés, fue la que más le llamó la atención. También a la audiencia, con más de 500.000 espectadores de media en su estreno. "Me sorprendió su naturalidad, su valentía, su humildad, su conocimiento de las cosas, su voluntad de hacerlo bien... Todo eso me impresionó muchísimo", relata. En la caravana de Mercedes Milá tuvieron todo tipo de confidencias, pero también las tendrá con la monja Lucía Caram, la próxima invitada. ¿Es la barcelonesa consciente de que cuando se mete en jardines? "Hombre, claro que me he metido en jardines", ha relatado. "Le decía el otro día a un compañero nuestro: 'Yo me meto en jardines, pero confieso'. Y miro a cámara y digo: 'Me acabo de meter en un jardinaco. Por favor, ayudadme, porque me muero de vergüenza. No sé cómo salir de esta', y respiro hondo, y entonces ya la gente se olvida de ti y no te critica ni te dicen nada. Pero tú te sales del jardín como puedas, claro".