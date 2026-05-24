David Uclés y 'La península de las casas vacías', el "libraco" que aburrió a Mercedes Milá antes de conquistarla

David Uclés puede presumir de haber provocado una confesión poco habitual en una entrevista literaria. En el primer episodio de Me meto en un jardín, Mercedes Milá reconoce que, al empezar su novela, La península de las casas vacías, se aburrió “como una mona”. Llegó a la página veinte, pensó “no lo aguanto” y lo dejó, aunque a su alrededor todos hablaban maravillas del libro. Cuando el programa confirmó la entrevista con Uclés, Milá tuvo que volver a enfrentarse al “libraco”. Esta vez, el resultado fue justo el contrario: “Entusiasmo total”.

El libro que no entró a la primera Milá no maquilla el proceso, no habla de una revelación inmediata, sino de algo reconocible: hay libros que, simplemente, no entran a la primera. David Uclés y Mercedes Milá en 'Me meto en un jardín'RTVE Play A partir de esa confesión, la conversación se abre hacia todo lo que hay detrás de la escritura de David Uclés. El autor cuenta que tardó 15 años en escribir La península de las casas vacías, desde los 19 hasta los 34. En ese tiempo sobrevivió tocando en la calle, pintando y sosteniendo una vocación difícil de explicar, sobre todo a su familia.

Quince años sin garantías Uclés recuerda que su padre, guardia civil, le animaba a opositar y buscar una vida estable. Él eligió dedicarse en cuerpo y alma a la literatura, aunque durante años no hubiera pruebas de que pudiera funcionar. “A los 24 años no tenía ni un mes cotizado”, cuenta. También habla de su infancia, del acoso que sufrió en el colegio por su orientación sexual y de su abuelo. De pequeño le insultaba por “maricón”, pero con los años aquel vínculo cambió y se convirtió en una de las figuras más importantes en su vida.