Germán, último expulsado de 'MasterChef 14': "Javier debería haber sido el eliminado"

Cada vez queda menos para que termine la aventura de Masterchef 14 y eso supone un nuevo expulsado. Esta semana ha sido Germán, una de las eliminaciones más sorprendentes de la edición por su buena trayectoria. Pero las cocinas de MasterChef son así y el ya exconcursante ha pasado por Teleplanistas para comentar sus impresiones.

La expulsión de Germán no ha desconcertado solo al público; también a él mismo. "Pensaba que no me iba", ha lamentado. Teniendo en cuenta que en la prueba individual fue uno de los mejores, nadie se esperaba que se marchara hasta que llegó la prueba por equipos y todo comenzó a torcerse. A pesar de todo, el policía de la edición está satisfecho con su recorrido por el talent culinario y no del todo conforme con lo ocurrido. "Javier debería haber sido el eliminado", ha dicho sin rodeos.

El cambio de cocinas y la "jugarreta" de Carlota El programa ya está muy avanzado y la estrategia aumenta entre los concursantes, pero Germán no considera que esté cayendo en ese juego. "Yo soy tal cual me veis", ha explicado, aunque ha reconocido que la convivencia entre ellos no siempre es fácil y se traslada al cocinado. La prueba por equipos con Javier como capitán fue uno de los momentos más tensos del programa. "Javier es buen tío, pero tiene mucho pronto, no se calla nada y eso está generando mal rollo", ha dicho de su ya excompañero. No obstante, no ha culpado solo a Javier y ha reconocido que "somos un equipo y es responsabilidad de todos". "A nivel personal me esforcé", ha dicho aunque no fue suficiente porque, según ha expresado, se juntaron muchos factores como el cambio de cocinas, la presencia de la exconcursante Elena de Masterchef 12+1 o la "jugarreta" de Carlota de no darles toda la información que necesitaban para hacer frente a los nuevos platos. La prueba de eliminación también se le resistió al policía, que se perdió con la cocina coreana. "Fui consciente de que me iba porque no conocía los ingredientes", ha expresado. Aun así, no se ha rendido y ha seguido practicando para mejorar en este estilo de cocina asiática.

"Chambo es mi mano derecha y mi mano izquierda" La eliminación de Germán fue una de las más inesperadas y generó uno de los momentos más conmovedores. Desde las gradas se vieron a muchos de sus compañeros emocionados, sobre todo a Chambo. "Chambo es mi mano derecha y mi mano izquierda, le echo mucho de menos", ha indicado Germán. Tanto es así, que según ha explicado el linarense, tienen un proyecto entre manos. "Vamos a montar algo juntos", ha asegurado a Javi y a Marta. Germán ha tenido una gran relación con sus compañeros, que le hicieron emocionarse en su despedida. "Ha sido una convivencia muy real, ha habido muchos momentos buenos. Parecíamos un campamento de verano", ha relatado entre risas.