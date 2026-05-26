Camilla tiende la mano a Gema en MasterChef 14: "Conmigo puedes contar, eres capaz de enfrentarte a tus propios errores"

La relación de Gema con sus compañeros de MasterChef 14 ha tenido todo tipo de vaivenes. Y el sentir de la aspirante es que no se va a llevar muchas amistades tras su paso por el programa: "Yo entré aquí muy sola y creo que me voy a ir muy sola también". Pero ahora, en la novena jornada hemos visto como alguno de ellos le tienden la mano para brindarle su apoyo, tal y como ha hecho Camilla. Gema agradeció el gesto, huye de discusiones y pone el foco en la parte culinaria: "Por mi parte, todo paz y amor. Y a centrarse en la cocina".

La conversación arrancó con una cuestión de Marta Sanahuja, después de una prueba de exteriores muy complicada para todos: "Gema hasta hace muy poquito eras la única que se llevaba más o menos bien con Javier. ¿Qué ha pasado?". La aspirante explicó todas sus dudas: "Ahora mismo no lo sé ni yo, tampoco hemos tenido la oportunidad de hablar demasiado. Yo entré aquí muy sola y creo que me voy a ir muy sola también".

Delicious Martha repreguntó con el foco puesto en el futuro: "¿No hay nadie con el que te lleves bien con una relación de amistad que pueda continuar?". Y aquí fue cuando Gema escenificó que ahora mismo es un mar de dudas: "Esta semana no te puedo contestar a eso. La realidad es que siempre he querido mucho a Camilla y a Javier, pero ahora estoy absolutamente confundida. Quiero mucho a mis compañeros, pero saber si la amistad es recíproca no lo puedo decir porque no lo sé".