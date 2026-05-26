Orgullo y lágrimas en MasterChef 14 con la dedicatoria de Javier a su padre: "He tenido una relación complicada con él"

Replicar un plato de un chef como Toño Pérez siempre tiene una complejidad muy alta. Pero en esta ocasión, los aspirantes de MasterChef 14 tenían que hacerlo sin ver el plato original y siguiendo las explicaciones de Borja Beneyto "Matoses", crítico gastronómico y miembro de la Real Academia Española de Gastronomía. Y Javier tuvo la habilidad para seguir todos los pasos y acercarse a la estética del plato original. Lo que vino después fue una verdadera montaña rusa, con una especial dedicatoria a su padre y una capitanía llena de dificultades. Lo analizamos todo.

Después de seguir las indicaciones del crítico gastronómico, Javier sentía que había hecho un buen trabajo, y los jueces así se lo confirmaron. "El plato en líneas generales está bien. Está todo, está rico y está bien", destacó Jordi. Para Pepe el mérito residía en tener todos los elementos. El cierre lo puso Marta cuando anunció que el trabajo de Javier era el mejor de la prueba: "Tu plato tenía estética, tenía proporcionalidad y estaban todas las elaboraciones y técnica. Estaba rico y gustoso".

La emoción se apoderó de Javier ya que este no era un plato cualquiera. El aspirante se lo dedicó a su padre, con el que ha tenido una relación algo complicada: "Es un tío super exigente y yo tengo mucho carácter y él también y eso ha sido un punto de conflicto siempre. Pero ha sido la persona que mejores consejos me ha dado en toda mi vida y es un ejemplo. Me encanta haber ganado esta prueba con Toño, chef extremeño, y habérselo dedicado a mi padre. Todo redondo". Marta empatizó con Javier y le dijo que seguro que su padre estaba "orgulloso" de su plato.

"Aquí quién es el capitán, ¿tú o yo?" Tras una primera prueba donde todo salió a la perfección para Javier, el reto por equipos fue todo lo contrario. Javier capitaneó al equipo rojo, con Pepe, Germán y Camilla como compañeros. Y la cosa empezó torcida desde el principio: "Ser capitán en un equipo con Camilla y Pepe no me apetece mucho, pero espero que cuando termine la prueba pueda estar en paz, por haber hecho todo lo que podía". Con el cocinado ya en marcha, llegó el primer choque con Pepe, cuando ambos discreparon a la hora de limpiar la corvina. Los nervios llegaron y se notó. A Javier se le cayó la bandeja con el merengue, pero lo pudo salvar. Eso sí, él mismo confesó ante Marta y Jordi que no era su mejor día: "Tengo situaciones acumuladas. Estoy harto de la convivencia con gente irrespetuosa". El chef de ABaC le regaló un consejo para intentar cambiar el enfoque de su capitanía: "Mis días malos los dejo fuera del restaurante". Por si esto no fuera suficiente, Elena Gorordo, aspirante de MasterChef 13, revolucionó la prueba con un cambio de cocinas. Y ahí llegó el segundo enfrentamiento de Javier con sus compañeros. El capitán pidió parar las ollas exprés para ver cómo está todo, en contra de la opinión del resto. Pero la cosa no terminó aquí y antes del final del cocinado, llegó el último gran momento de tensión. Mientras Javier intentaba recolocar a Pepe con otra elaboración, Camilla dio la voz de alerta porque parecía que el jamón se quemaba en el horno. Javier perdió los nervios: "Joder. No me avasalléis entre todos". Al darse la vuelta, vio que Pepe no le había hecho caso con las alcachofas: "Aquí quién es el capitán, ¿tú o yo? Vas a hacer lo que yo te diga". Pepe lejos de templar el ambiente, contestó: "Tienes la piel muy fina". MasterChef Germán sobre la capitanía de Javier: "Creo que tener un mal día no justifica las formas" Ver ahora Camilla entró para poner fin a la discusión y reordenar la situación, pero Javier tampoco se lo tomó bien al interpretar que la italiana estaba dando órdenes. Esto llevó a Camilla a dejar de empujar como grupo y se centró únicamente en sus tareas, para luego ser muy contundente en sus valoración: "Esta vez si te digo que la culpa es del capitán, estamos trabajando de manera individual porque si seguimos sus directrices vamos al fracaso".