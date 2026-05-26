Receta de sopa de boniato y chocolate blanco con helado de vainilla en MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 a Colmenar de Oreja, los aspirantes trabajaron en un menú que equilibraba a la perfección sabor y estética. Eso sí, con una complejidad muy alta. Y para el postre prepararon esta sopa de boniato y chocolate blanco con helado de vainilla. Atrévete a prepararlo en casa.
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Receta de sopa de boniato y chocolate blanco con helado de vainilla en MasterChef 14Receta de sopa de boniato y chocolate blanco con helado de vainilla en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para la sopa de boniato y chocolate blanco:
- 125 g de boniato
- 300 g de chocolate blanco
- 2 cucharadas de azúcar
- 100 g de leche
- 75 g de nata líquida
- Para las esferas de yogur y cardamomo:
- 200 g de yogur griego
- Cardamomo en polvo
- Alginato
- 40 g de azúcar glass
- Para la teja de merengue:
- 100 g de clara de huevo
- 100 g de azúcar
- Para el aceite infusionado:
- Aceite suave
- 1/4 de vaina de vainilla
- Para el helado de vainilla:
- Esencia de vainilla
- 150 g de leche
- 200 g de nata
- 60 g de azúcar
- 40 g de azúcar invertido
- 75 g procrema frío
- Sal
- 40 g de dextrosa
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- Para la sopa de chocolate:
- Cocer el boniato.
- Triturarlo junto al resto de ingredientes.
- Para las esferas de yogur y cardamomo:
- Mezclar el yogur con el polvo de cardamomo y el azúcar.
- Hacer esferas en un baño de alginato.
- Limpiar con agua y reservar en aceite de girasol.
- Para la teja de merengue:
- Montar las claras e ir añadiendo el azúcar a modo de lluvia hasta conseguir un merengue.
- Luego, estirarlo en silpat muy fino y hornear durante 40 minutos a 130º.
- Para el aceite infusionado:
- Extraer la semilla de la vaina de vainilla e infusionar con aceite. Reservar.
- Para el helado:
- Mezclar los líquidos por una parte y los secos por otra.
- Triturar todo junto después y reservar en frío hasta el pase, donde lo mantecaremos con nitro.
- Para la presentación:
- En la base del plato poner la sopa de boniato.
- En el centro, colocar el helado.
- Apoyar sobre el helado las tejas de merengue.
- Poner alrededor del plato 3 esferas de yogur.
- Terminar con unas gotas de aceite infusionado.