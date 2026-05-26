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Masterchef

Receta de sopa de boniato y chocolate blanco con helado de vainilla en MasterChef 14

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Receta de sopa de boniato y chocolate blanco con helado de vainilla en MasterChef 14
Receta de sopa de boniato y chocolate blanco con helado de vainilla en MasterChef 14 RTVE Play
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En la visita de MasterChef 14 a Colmenar de Oreja, los aspirantes trabajaron en un menú que equilibraba a la perfección sabor y estética. Eso sí, con una complejidad muy alta. Y para el postre prepararon esta sopa de boniato y chocolate blanco con helado de vainilla. Atrévete a prepararlo en casa.

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Receta de sopa de boniato y chocolate blanco con helado de vainilla en MasterChef 14Receta de sopa de boniato y chocolate blanco con helado de vainilla en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para la sopa de boniato y chocolate blanco:
  • 125 g de boniato
  • 300 g de chocolate blanco
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 100 g de leche
  • 75 g de nata líquida
  • Para las esferas de yogur y cardamomo:
  • 200 g de yogur griego
  • Cardamomo en polvo
  • Alginato
  • 40 g de azúcar glass
  • Para la teja de merengue:
  • 100 g de clara de huevo
  • 100 g de azúcar
  • Para el aceite infusionado:
  • Aceite suave
  • 1/4 de vaina de vainilla
  • Para el helado de vainilla:
  • Esencia de vainilla
  • 150 g de leche
  • 200 g de nata
  • 60 g de azúcar
  • 40 g de azúcar invertido
  • 75 g procrema frío
  • Sal
  • 40 g de dextrosa
  1. Para la sopa de chocolate:
  2. Cocer el boniato.
  3. Triturarlo junto al resto de ingredientes.
  4. Para las esferas de yogur y cardamomo:
  5. Mezclar el yogur con el polvo de cardamomo y el azúcar.
  6. Hacer esferas en un baño de alginato.
  7. Limpiar con agua y reservar en aceite de girasol.
  8. Para la teja de merengue:
  9. Montar las claras e ir añadiendo el azúcar a modo de lluvia hasta conseguir un merengue.
  10. Luego, estirarlo en silpat muy fino y hornear durante 40 minutos a 130º.
  11. Para el aceite infusionado:
  12. Extraer la semilla de la vaina de vainilla e infusionar con aceite. Reservar.
  13. Para el helado:
  14. Mezclar los líquidos por una parte y los secos por otra.
  15. Triturar todo junto después y reservar en frío hasta el pase, donde lo mantecaremos con nitro.
  16. Para la presentación:
  17. En la base del plato poner la sopa de boniato.
  18. En el centro, colocar el helado.
  19. Apoyar sobre el helado las tejas de merengue.
  20. Poner alrededor del plato 3 esferas de yogur.
  21. Terminar con unas gotas de aceite infusionado.
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