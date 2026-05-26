Receta de sopa de boniato y chocolate blanco con helado de vainilla en MasterChef 14

Para la sopa de boniato y chocolate blanco:

125 g de boniato

300 g de chocolate blanco

2 cucharadas de azúcar

100 g de leche

75 g de nata líquida

Para las esferas de yogur y cardamomo:

200 g de yogur griego

Cardamomo en polvo

Alginato

40 g de azúcar glass

Para la teja de merengue:

100 g de clara de huevo

100 g de azúcar

Para el aceite infusionado:

Aceite suave

1/4 de vaina de vainilla

Para el helado de vainilla:

Esencia de vainilla

150 g de leche

200 g de nata

60 g de azúcar

40 g de azúcar invertido

75 g procrema frío

Sal

40 g de dextrosa

Para la sopa de chocolate: Cocer el boniato. Triturarlo junto al resto de ingredientes. Para las esferas de yogur y cardamomo: Mezclar el yogur con el polvo de cardamomo y el azúcar. Hacer esferas en un baño de alginato. Limpiar con agua y reservar en aceite de girasol. Para la teja de merengue: Montar las claras e ir añadiendo el azúcar a modo de lluvia hasta conseguir un merengue. Luego, estirarlo en silpat muy fino y hornear durante 40 minutos a 130º. Para el aceite infusionado: Extraer la semilla de la vaina de vainilla e infusionar con aceite. Reservar. Para el helado: Mezclar los líquidos por una parte y los secos por otra. Triturar todo junto después y reservar en frío hasta el pase, donde lo mantecaremos con nitro. Para la presentación: En la base del plato poner la sopa de boniato. En el centro, colocar el helado. Apoyar sobre el helado las tejas de merengue. Poner alrededor del plato 3 esferas de yogur. Terminar con unas gotas de aceite infusionado.