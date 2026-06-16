Zoé Arnao, sobre empezar a rodar siendo una niña: "Me ha hecho madurar muy rápido"

Zoé Arnao (Barcelona, 2005) es una de las jóvenes promesas del cine español. El próximo 3 de julio estrena Día de caza, una comedia que es a la vez remake de una de las cintas más icónicas: La caza, de Carlos Saura. La película ve la luz cuando se cumplen 60 años de la original y la catalana ha acudido a Teleplanistas, con Javi Hoyos y Marta Verona, para contar los entresijos del largometraje.

La veinteañera no está sola en esta aventura de cazar conejos. La acompañan tres grandes referentes: Blanca Portillo, Carmen Machi y Rossy de Palma; esta última es Rosa, su tía en la ficción, que la convence para pasar el día con unas amigas de su infancia. Preguntada sobre cómo ha sido trabajar con ellas, Arnao explica que ha sido un auténtico placer escucharlas, verlas y aprender de ellas. "Para mí ha sido como un máster de actuación", sostiene.

Zoé Arnao es Diana, un guiño más hacia la actividad cinegética, y que acepta, no sabe muy bien por qué, acompañar a esas mujeres que solo hablan de tiempos pasados. Su personaje, que podría interpretarse de primeras como uno secundario, adquiere tintes de narradora y de hecho es la primera que aparece en el filme.

"España está en un momento golden age" Con constantes referencias a la película de 1966, el director Pedro Aguilera (La influencia, Naufragio) ha sido capaz de recuperar diálogos originales de Saura y mantenerlos, lo que habla de la durabilidad del texto en pleno 2026. "Es muy interesante porque no ha cambiado nada", remarca la actriz catalana. De hecho, recomienda ver la película original antes de la suya "porque hay muchas cositas interesantes". Eso sí: en la actual se introducen elementos de este siglo como la tecnología (teléfonos móviles, dron), el feminismo (se pasa de cuatro personajes principales masculinos a femeninos) o temas actuales (la especulación, el cambio climático). Teleplanistas Teleplanistas - Episodio 7 - Entrevista con Pepe ('MasterChef') y Zoé Arnao Solo queda un programa para la final de 'MasterChef' y los desafíos para ganarse un pase son cada vez más complicados. Javi Hoyos y Marta Verona son conscientes de los nervios que viven los ... rtve play Toda la historia sucede a plena luz del día, en una finca en la que el calor asfixiante amenaza con sacar lo peor de las mujeres. Con todo, Arnao recuerda que durante la grabación, a medias entre la Comunidad de Madrid y Extremadura, llegó a sufrir hasta dos golpes de calor. Pese a empezar las jornadas muy temprano, con 40 ºC grados poco se podía hacer. Entre las continuas referencias a la cinta de Saura, el personaje de Diana, que inicialmente rechaza de plano las actitudes de sus compañeras (niegan el cambio climático, ensalzan el país), poco a poco se acaba amoldando a sus comportamientos. "Yo creo que al final se acaba adaptando a esas mujeres porque está en el medio de la nada con ellas. Las acaba entendiendo también un poco más de lo que quiere, y de ahí ese personaje va evolucionando", explica Zoé. En la película, las críticas veladas hacia la cultura y en concreto hacia el cine, son recurrentes. La actriz no está muy de acuerdo. Para ella, "España está en un momento golden age" y que nuestro país va a dar de qué hablar, tanto por las producciones actuales como las futuras. "Tienen un nivel muy grande".