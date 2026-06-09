Gema, última expulsada de 'MasterChef', se sincera: "Yo elegí aislarme, eso una realidad absoluta"

En la antesala de la semifinal de MasterChef 14, los nervios continúan a flor de piel. Ya conocemos a los cinco semifinalistas que optarán por la victoria en el talent culinario y la última en abandonar las cocinas más famosas de España ha sido Gema.

La valenciana, que admite que no vio el programa, ha sido la última en pasar por Teleplanistas. En él, ha analizado su experiencia en el programa junto al periodista Javi Hoyos y la ganadora de MasterChef 6 Marta Verona.

La marcha de Javi, un duro golpe Tras la marcha de Javier Ledesma, su principal apoyo en la casa y en los fogones, Gema no se sentía del todo a gusto con sus compañeros. "Yo elegí aislarme, eso una realidad absoluta", reconoce. Esa separación no era una situación desconocida para ella, pero sintió mucho la marcha del extremeño. Aunque de Javier ha sido de quien más ha hablado, lo cierto es que se lleva muy buenos recuerdos de Vicente, Nacho y Soko. Con ellos fue con quien mejor congenió y su apresurada salida —se despidieron en el segundo y tercer programa, respectivamente— fue difícil de remontar. Gema, a la hora de valorarse, ha sido de las pocas en diferenciar su participación como concursante —se pondría un 8— y como cocinera —la nota baja hasta un 5,5—. "Le he dado mucho al programa", remarca, y admite que el 90% del peso se lo han repartido entre Javi y ella.

Camilla y Carlota "estaban más centradas en el show que en el plato" En la prueba individual se vio fuerte, sobre todo tras la llegada de su hermana. "Es mi mejor amiga", sostiene. Para ella, ese encuentro fue un chute de energía, ya que su familia es "lo más off de la televisión", así que sabía que era un gran esfuerzo para su hermana reencontrarse con ella. También tuvo un momento muy emotivo con la carta de su padre. "Fue muy difícil de leer", comenta entre risas, con una grafía de médico. Los consejos que le brindaba, eso sí, fueron muy certeros: "Me dijo exactamente lo que me tenía que decir". Pese a salir airosa, lo peor llegó en la prueba de exteriores. La comunicación con Camilla y Carlota no fue especialmente fluida y reconoce que llegó a pensar "Por Dios, que se acabe esto". "Los platos no nos salieron tan mal. [...] Estaban más centradas en el show que en el plato", sentencia.

Replicar un plato de Dabiz Muñoz, uno de sus mejores momentos Ocho veces tuvo que enfrentarse Gema al foso en su paso por MasterChef. Sin embargo, esta vez sentía que necesitaba salir, que era ya la definitiva. "Dios, por favor, yo voy a hacer lo que tú quieras, pero ojalá sea irme", reconoce que pensó ese día. Y así fue. Pero no todo ha sido malo. Gracias a su experiencia por el talent culinario, la valenciana admite que se ha convertido en una mujer mucho más ordenada. Si tuviera que quedarse con un momento, sin duda fue el de replicar un plato de Dabiz Muñoz y que este lo elogiara. "Me emocionó muchísimo", cuenta.