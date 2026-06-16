Pepe, último expulsado de 'MasterChef 14', tras su bronca con los jueces: "No me arrepiento, pero no fue mi mejor momento"

La semifinal de MasterChef 14 nos dejó uno de los programas más tensos de la edición. Chambo, Camila, Pepe, Annie y Carlota lucharon como nunca por hacerse con una de las cuatro plazas de la gran final del talent culinario. Tras una noche marcada por pruebas de gran dificultad, Chambo, Camila, Annie y Carlota lograron avanzar hasta la final, mientras que el extremeño Pepe se convirtió oficialmente en el último expulsado de la edición.

Pepe, que ha sido uno de los concursantes más polémicos de la temporada, ha sido el último en pasar por Teleplanistas. En el programa, ha analizado su experiencia en las cocinas junto al periodista Javi Hoyos y la ganadora de MasterChef 6, Marta Verona. El extremeño ha repasado su último programa, algunos de los momentos que han marcado su concurso y también los roces que ha tenido con compañeros como Gema o Javier.

Su bronca con los jueces: "Soy muy impulsivo" Con Annie y Camila ya clasificadas para la final tras la prueba por equipos, Pepe, Carlota y Chambo se jugaron en la eliminatoria las dos últimas plazas de finalistas. Un complicadísimo postre de 25 elaboraciones fue lo que acabó condenando al extremeño a la expulsión. Desde el primer minuto de la prueba, Pepe se mostró como el más caótico de los tres aspirantes. Su cocina terminó excesivamente sucia y desordenada, y los nervios le jugaron una mala pasada hasta el punto de cortarse un dedo con la batidora. Ese desorden, sumado a la tensión del momento, hizo que Pepe llegara a perder los papeles con los jueces, a quienes terminó mandando "a pasear". "No fueron unas palabras afortunadas, pero era la tensión del momento y el querer luchar lo máximo posible. Yo me quería quedar y, cuando vienen a apuntillarte en un momento en el que estás flaqueando, reaccioné así", ha reconocido. Javi Hoyos le ha preguntado entonces si se arrepiente de aquel momento. "No me arrepiento, pero no fue mi mejor momento. Yo soy como soy. Soy muy impulsivo... y si tengo que mandar a alguien a freír espárragos, lo mando sin problema", ha añadido Pepe. MasterChef El caos en la cocina de Pepe que hace enfadar al jurado de MasterChef Ver ahora Marta Verona también ha querido saber qué fue lo que le hizo estar "diez veces más nervioso y más caótico" que sus compañeros. "Ahora lo pienso en frío y creo que, a lo mejor, una de las cosas que tendría que haber hecho era parar cinco minutos, centrarme y organizarme. Pero no lo hice. Lo único que veía en ese momento era hacer cuantas más elaboraciones mejor y avanzar en el postre", ha explicado el extremeño.

Pepe sobre Carlota: "Es lícito lo que hizo, estamos en una competición" En la prueba de exteriores, la última de esta edición, Carlota fue nombrada capitana y le dio a Pepe la elaboración que nadie suele querer: el postre. Desde el primer momento, Pepe acusó a Carlota de haber hecho los equipos con estrategia. "Yo lo que sentía es que Carlota estaba haciendo su trabajo. Si me hubiese tocado a mí ser capitán, hubiese hecho estrategia. Estamos en una semifinal y todos queremos ganar", ha explicado. El extremeño sabe que es una faena cuando eres el perjudicado, pero lo ve "lícito". "Es una competición y yo hubiese actuado como ella, cien por cien seguro", ha añadido. Durante toda la prueba, Carlota y Pepe tuvieron muchos encontronazos e incluso él llegó a acusarla de haber actuado con base en una estrategia. Javi Hoyos le ha preguntado directamente si piensa que quiso mandarle al foso o si era la paranoia del programa la que se estaba apoderando de él. "Yo sigo pensando lo mismo: que Carlota, tanto a Chambo como a mí, no nos ayudó tanto en las indicaciones. Quería que Annie y Camilla se salvaran", ha respondido Pepe. "Creo que las quería salvar por amistad, pero también porque las veía más débiles que nosotros", ha sentenciado el extremeño. MasterChef Pepe se confunde y mete el dedo en la batidora Ver ahora

Un mensaje para Gema y Javier, sus grandes rivales de la edición Pepe ha sido uno de los concursantes con más amistades dentro de la casa, pero también uno de los grandes villanos de la edición, según Javi Hoyos. En muchas pruebas lo hemos visto chinchando a sus compañeros durante los cocinados para intentar desestabilizarlos. "Está la fuerza física, pero luego está la mental", ha defendido el extremeño. Sobre Javier, uno de sus grandes rivales en el concurso, Pepe ha querido matizar cómo fue realmente su relación. "Yo con Javier tampoco he tenido tan mal rollo como se ve en las cámaras. No nos hemos podido llevar bien, pero tampoco puedes llevarte bien con todo el mundo. Creo que ha sido culpa de los dos y tampoco hay que darle más vueltas", ha explicado. De Gema, la última expulsada antes que él, también se ha acordado: "Nos hacían pasar unos días... Cuando tú pones a 16 personas de mala leche en casa, no vayas luego a cámara con cara de pena", ha comentado. Gema y Pepe han protagonizado algunos de los encontronazos más comentados de la edición y llegaron a realizar juntos uno de los peores platos del concurso, según valoró Jordi Cruz. Pepe y Gema, relación rota en MasterChef 14: "La vida es un histórico y el nuestro está perdido" RTVE Play