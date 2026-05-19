Pepe y Gema, relación rota en MasterChef 14: "La vida es un histórico y el nuestro está perdido"

En la primera prueba del octavo programa, MasterChef 14 se convirtió en un tablero para ver la vena más estratega de los aspirantes. Las cocinas se transformaron en una aldea en la que la mayoría de los jugadores fueron aldeanos, pero también hubo algunos hombres lobo: Chambo y Javier. El objetivo para el grupo era descubrir a los lobos. Si los más votados eran lobos, dejarían de cocinar. Pero si eran votados masivamente y no eran lobos, el castigo era un delantal negro. Pepe se olvidó del juego y quiso apuntar a Javier y a Gema, con el único objetivo de que terminaran en la prueba de eliminación. Y lo consiguió a medias.

MasterChef Masterchef - Temporada 14 - Programa 8 Miguel Ángel Muñoz les hace participar en el juego de rol 'Lobos', en exteriores Raquel Meroño les enseña a llevar un servicio en un chiringuito y en la eliminación transforman platos salad ... rtve play

Javier fue descubierto, pero al ser lobo se libró del delantal negro. La única consecuencia que sufrió fue que tuvo que parar de cocinar y no llegó a terminar su plato. Pero tras desvelar el rol de Javier, Pepe se centró en señalar a Gema, independientemente de su comportamiento, condicionando el voto de alguno de sus compañeros. ¿El resultado? Gema con delantal negro siendo la más votada y Pepe feliz por conseguir su objetivo.