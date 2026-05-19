Pepe y Gema, relación rota en MasterChef 14: "La vida es un histórico y el nuestro está perdido"
- Gema prometió un cambio de actitud, con más hechos que palabras
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En la primera prueba del octavo programa, MasterChef 14 se convirtió en un tablero para ver la vena más estratega de los aspirantes. Las cocinas se transformaron en una aldea en la que la mayoría de los jugadores fueron aldeanos, pero también hubo algunos hombres lobo: Chambo y Javier. El objetivo para el grupo era descubrir a los lobos. Si los más votados eran lobos, dejarían de cocinar. Pero si eran votados masivamente y no eran lobos, el castigo era un delantal negro. Pepe se olvidó del juego y quiso apuntar a Javier y a Gema, con el único objetivo de que terminaran en la prueba de eliminación. Y lo consiguió a medias.
Javier fue descubierto, pero al ser lobo se libró del delantal negro. La única consecuencia que sufrió fue que tuvo que parar de cocinar y no llegó a terminar su plato. Pero tras desvelar el rol de Javier, Pepe se centró en señalar a Gema, independientemente de su comportamiento, condicionando el voto de alguno de sus compañeros. ¿El resultado? Gema con delantal negro siendo la más votada y Pepe feliz por conseguir su objetivo.
"Llamarles sucios estuvo absolutamente fuera de lugar"
En este punto, Gema cambió de actitud y se puso a la defensiva, tanto con los jueces en la valoración, como con sus compañeros, a los que calificó de "sucios". Felizmente para todos, superado el primer cocinado y la prueba por equipos, Gema reflexionó y pidió disculpas, a todos sin excepción: "Llamarles sucios estuvo absolutamente fuera de lugar, no supe tomarme bien un juego, que al fin y al cabo es lo que era, y he preferido cambiar mi actitud: más actos y menos palabras".
Camilla y Chambo tomaron la palabra y agradecieron la disculpa de Gema. No así Pepe, que descartó por completo una reconciliación con su compañera, confirmando que su relación está rota: "La vida es un histórico y por el histórico mío con Gema está todo perdido y ya está. Lo que haya dicho me entra por un oído y me sale por el otro. Incluso me hacer un poquillo de gracia y no pasa nada".
Gema reaccionó con algo de sorpresa, pero no quiso darle más importancia. La aspirante dio carpetazo al asunto, a pesar de que Pepe volvió a verbalizar en la prueba de eliminación que su deseo era ver fuera a Gema. La aspirante prefirió quedarse con las palabras de felicitación de Marta Sanahuja tras cocinar "como una jabata" en Estepona y centrarse 100% en salvarse de la expulsión. Y lo hizo, para tristeza de Pepe.
Receta de pasta fresca, espuma americana y salsa de ajo y tomate asado de MasterChef 14