Camilla se corona en su terreno: Una pasta artesanal impecable la mete de lleno en la recta final de MasterChef 14

Si hace una semanas Camilla demostró sus habilidades elaborando un calzone, en el octavo programa de MasterChef 14 la italiana ha dejado claro que elaborando pasta fresca no le gana nadie: "Me enseñó la mama de mi padre". Además, la aspirante confirmó la mejora de su relación con Javier, algo que al inicio de la edición parecía imposible. Puede que estemos viendo la mejor versión de la italiana en el momento indicado, pasado el ecuador del concurso y encarando la recta final. ¿Conseguirá llegar a la final?

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Con Carlota y Chambo como mejores del primer reto y capitanes en la prueba por equipos, los jueces le dejaron a él la oportunidad de elegir platos. Y para sorpresa de todos le cedió la pasta a Carlota, que contaba con Camilla en sus filas. "No entiendo que Chambo se quede con el ajoblanco y me de a mi la pasta, teniendo a una italiana en el equipo. Nada puede fallar, Camilla", afirmó la capitana del equipo rojo. Y su decisión no pudo ser mejor.

Camilla trabajó tranquila, confiando al máximo en lo que hacía: "Estoy en mi salsa, me relaja un montón hacer pasta fresca". Y tras la visita de Marta y Pepe para supervisar, la italiana explicó dónde aprendió a trabajar la pasta de esa manera: "Fue la mama de mi padre la que me enseñó a hacer pasta. Nosotros cada domingo era tradición ir a casa de mi abuela y comer tagliatelle con salsa boloñesa. En Italia es una gran costumbre el hacer pasta fresca los domingos. Y en Navidad es super tradicional hacer tortellini hechos a mano".

Y todo eso se notó. Ya en la valoración, los jueces destacaron el impecable trabajo de Camilla, pero fue Pepe el que puso voz: "Has preparado una pasta artesanal con gran maestría. Has estado muy brava". Eso se sumó al buen trabajo de Carlota, Javier y Gema, y el equipo rojo terminó triunfando y esquivando la eliminación.