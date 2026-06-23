Camilla, ganadora de 'MasterChef14', se sincera sobre su paso por el programa: "Soy el exceso siempre"

La emoción ha sido el ingrediente secreto de la gran final de MasterChef 14, que dejó como ganadora a Camilla. Tras 13 semanas en el talent culinario, la italiana consiguió imponerse en el duelo final a Annie y firmar uno de los momentos más conmovedores de la edición.

Todavía emocionada, la aspirante analiza en Teleplanistas, junto a Javi Hoyos y Marta Verona, lo que el programa ha supuesto para ella y su familia. Además, repasa cómo fue cocinar frente a chefs como Oriol Castro y Joan Roca.

"He vivido la experiencia como hay que vivirla" Camilla ha protagonizado muchísimos momentos durante su paso por MasterChef. Ha hecho grandes amigos, como Annie y también ha tenido algún desencuentro con compañeros como Javier, pero sin duda se queda con lo bueno. "He vivido la experiencia como hay que vivirla, con una sonrisa", asegura. El concurso ha sido un viaje en el que ha aprendido mucho y le ha enseñado a "saber controlarse". "Soy el exceso siempre. O demasiado, o demasiado poco", confiesa a Javi y a Marta entre risas. Una demostración de ello fue la primera prueba. Al principio del cocinado estuvo un poco perdida, pero luego consiguió centrarse y hacerse con la chaquetilla y su plaza en el duelo final. "Tres semanas antes hubiese tirado la toalla, pero en ese momento no", indica orgullosa. MasterChef Marta sobre Camilla: "Nos sorprendes y me hace mucha ilusión que hayas aprendido a salir de tu caos" Ver ahora Sus compañeros también han sido una parte indispensable en la aventura, a algunos, como a Annie, se han convertido en amigos. "No me hubiera importado que la final fuera contra otro de mis compañeros, pero lo de Annie lo viví como si fuera mío, porque es una entrega total a MasterChef", expresa. A través de una videollamada con Annie, las dos aspirantes han recordado cómo fue enfrentarse una a la otra, pese a su buena relación. "Las dos cocinamos con sentimiento y con pasión", subraya la semifinalista.

La cercanía de los jueces y la visita de su familia MasterChef no sería lo mismo sin sus icónicos jueces y sus valoraciones. "Marta es un espectáculo de mujer. Empatizó conmigo porque tiene hijos", sostiene. No se ha olvidado tampoco de Pepe y su simpatía ni de Jordi, del que, según ha confesado, ha estado enamorada "desde siempre". MasterChef Los padres de Camilla vuelven a reunirse en MasterChef 14 Ver ahora Pero no fueron las palabras de Jordi, Marta y Pepe las que hicieron el duelo final tan emocionante, sino la presencia de su familia. Sus padres, con los que no tuvo siempre la mejor relación, asistieron al duelo final para demostrarle todo su apoyo. "Cuando tú eres madre, te das cuenta de que los padres también se equivocan. Estaba muy orgullosa de que mis padres me miraran", cuenta emocionada. "Fue tan tranquilizador verlos ahí, estaban ellos más nerviosos que yo", añade. En definitiva, MasterChef ha cambiado a la italiana que ahora vive más tranquila. "Tienes que ser perfeccionista en la cocina, pero no tan autoexigente."