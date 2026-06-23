Camilla se hace con la victoria en 'MasterChef 14': "Ha sido la experiencia más bonita de mi vida"

Camilla, la aspirante italiana de 33 años afincada en Ibiza, se convirtió en la vencedora de ‘MasterChef 14’ tras imponerse a su amiga Annie en la final, líder de audiencia en La 1. En sus pases, Camilla habló de sus orígenes italianos, de sus padres, pero también del cambio de vida que le permitió experimentar la libertad. Annie también recordó todos los lugares y a todas las personas que han sido importantes en su pasado y lo son en su presente. Ambas continuarán con su formación en el Basque Culinary Center. Además del trofeo, Camilla recibió los 100.000 euros y, el mes que viene, verá publicado su libro de recetas.

La final de ‘MasterChef 14’ fue líder de audiencia en el prime time, con 774.000 seguidores, una cuota del 12,6% y 3.126.000 espectadores únicos. En global, ‘MasterChef’ cierra su 14ª temporada con una media de audiencia de 748.000 espectadores un 11,7% de cuota y 12.119.000 contactos.

El mar, las raíces y la dulzura de la familia El menú de Camilla arrancó con “Para el mal, el mar… Y para el bien, también”, un entrante de guisat de peix compuesto de sashimi de mero, patata aliñada, aceite de limón y crujiente de arroz. “Espero que, cuando lo probéis, sintáis lo potente que soy, lo fresca y lo picante que nunca dejaré de ser”, dijo antes de que el jurado catara su plato. Joan Roca, el chef invitado, celebró su atrevimiento: “Es un triple salto mortal que acaba con éxito. Has arriesgado mucho, pero funciona muy bien y me encanta”. La segunda propuesta fue un plato italiano: ñoquis rellenos de ricota y parmesano con crema de setas y corteza de queso, bautizado “Raíces”. Era un homenaje a sus padres y al lugar donde nació. Camilla evocó en su plato la historia de su familia rota y de una niña que temía que su madre sufriera demasiado. “Las personas dejan de amarse, pero a los hijos nunca”, dijo emocionada, agradeciendo a sus padres que estuvieran juntos en un momento tan importante para ella. Para cerrar, presentó “Dulce vida”, una versión del clásico mel i mató con helado de leche de oveja, praliné de avellanas, aire de yogurt, un crujiente y bañado con miel de panal. Este postre simbolizaba la dulzura de su vida: sus hijos, su marido y su familia política catalana, que la acogió como una más. “Es una interpretación espectacular de un mel i mató, con un nivel técnico altísimo. Ahora que vemos el menú completo, podría estar perfectamente en un tres estrellas Michelin”, sentenció Joan Roca. Camilla y Annie durante la final de 'MasterChef 14'