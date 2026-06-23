Annie brilla en el duelo final de 'MasterChef 14' con su menú más personal: este fue el ingrediente estrella de su propuesta

Desde su entrada en MasterChef 14 Annie mostró su lado más personal con una transparencia inigualable: sus padres; su adopción; y amada tierra, La Rioja, con Calahorra como epicentro de sus vivencias. Y como no podía ser de otra manera, todo ello tuvo un protagonismo fundamental en su menú en el duelo final. Annie quiso mezclar su amor por sus padres y por sus raíces en un plato con las hortalizas como protagonistas. Y lo hizo de una manera excepcionalmente bella y emocionante. Te lo contamos.

Casi con los ojos llenos de lágrimas nada más arrancar, Annie explicó su entrante ante los jueces y Joan Roca: "En la base tiene una cuajada de alcachofa cubierta con un velo de guisante y luego las verduras aliñadas y escaldadas. Además, tiene un gel de judía verde y un crujiente de alcachofa". Y como Annie pensó todos los detalles, quiso también explicar el significado del plato: "Es el comienzo de una vida en la que mis padres, Casto y Jorja, me eligieron para ser una hija y me educaron y me enseñaron que el odio no existe y que el amor es más fuerte y que hay que salir adelante siempre. Esta menestra de verduras es la menestra de Jorgita. Cada vez que comías algo suyo decías '¡Jorja, qué delicia! Y ahora quiero transmitir a vuestros paladares la mano de mi madre". Pero no se quedó ahí y junto a la menestra presentó su versión de un clásico de su tierra: "También es un homenaje al restaurante de mis padres donde se hacían las patatas a la riojana. He traído un bocadito porque ¡Viva La Rioja! y ¡Viva Calahorra!".