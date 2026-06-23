Annie brilla en el duelo final de 'MasterChef 14' con su menú más personal: este fue el ingrediente estrella de su propuesta
- Annie habló de sus raíces personales y geográficas en un menú que estuvo a la altura
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Desde su entrada en MasterChef 14 Annie mostró su lado más personal con una transparencia inigualable: sus padres; su adopción; y amada tierra, La Rioja, con Calahorra como epicentro de sus vivencias. Y como no podía ser de otra manera, todo ello tuvo un protagonismo fundamental en su menú en el duelo final. Annie quiso mezclar su amor por sus padres y por sus raíces en un plato con las hortalizas como protagonistas. Y lo hizo de una manera excepcionalmente bella y emocionante. Te lo contamos.
Casi con los ojos llenos de lágrimas nada más arrancar, Annie explicó su entrante ante los jueces y Joan Roca: "En la base tiene una cuajada de alcachofa cubierta con un velo de guisante y luego las verduras aliñadas y escaldadas. Además, tiene un gel de judía verde y un crujiente de alcachofa". Y como Annie pensó todos los detalles, quiso también explicar el significado del plato: "Es el comienzo de una vida en la que mis padres, Casto y Jorja, me eligieron para ser una hija y me educaron y me enseñaron que el odio no existe y que el amor es más fuerte y que hay que salir adelante siempre. Esta menestra de verduras es la menestra de Jorgita. Cada vez que comías algo suyo decías '¡Jorja, qué delicia! Y ahora quiero transmitir a vuestros paladares la mano de mi madre". Pero no se quedó ahí y junto a la menestra presentó su versión de un clásico de su tierra: "También es un homenaje al restaurante de mis padres donde se hacían las patatas a la riojana. He traído un bocadito porque ¡Viva La Rioja! y ¡Viva Calahorra!".
"Es la menestra perfecta"
Los aplausos de su marido y sus hijos no se hicieron esperar y fueron el preludio perfecto para las increíbles valoraciones que le dieron los jueces. Empezó Marta: "Estéticamente es una preciosidad, qué evolución has tenido, Annie. Jordi, por su parte, fue el que destacó la valentía de darle el peso del entrante a las hortalizas: "No recuerdo en ninguna cata de un duelo final haber probado un plato con la hortaliza con protagonista. En el mundo hay pocos cocineros con esa virtud de solo con vegetales hacer un plato de decir wow. Y tu menestra está muy rica. Esa gelatina tiene presencia y estructura. Y la cuchara con el puré de patata hace una secuencia muy elegante y bonita". Pero sin duda, las palabras de Joan Roca no las olvidará Annie nunca: "Es la menestra perfecta. La menestra de alta cocina. La evolución de una menestra sofisticada. Todo con muchos matices. Excepcional".
Para Annie empezar con buen pie era fundamental, porque quería hacer entender a los exigentes comensales lo que su madre, su cocina y su tierra significaba para ella: "Estoy super orgullosa de mí, pienso que les he podido transmitir un poco de lo que soy". Desde la galería su marido y sus hijos aplaudieron con todas sus fuerzas mientras se preguntaban si al llegar a casa también les iba a cocinar un plato así. Y no tenemos dudas de que así será.