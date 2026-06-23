Camilla gana MasterChef 14 tras un intenso duelo con Annie: así fue su victoria de la mano de su familia

Trece semanas después, MasterChef 14 puso el broche de oro a una espectacular e intensa temporada con la victoria de Camilla, que se impuso a Annie en el gran duelo final, con Joan Roca como testigo de excepción junto a Jordi Cruz, Marta Sanahuja y Pepe Rodríguez. Con tres propuestas basadas en los lugares que le han visto crecer y dedicadas a su familia, la italiana gana la decimocuarta edición y sucede así en el palmarés a Gabriela Hinojosa. Pero la final tuvo muchas cosas más. Te lo contamos todo.

MasterChef Masterchef - Temporada 14 - Programa 13: Final Los finalistas de 'MasterChef 14' deben demostrar todo lo aprendido. Los mejores del primer desafío y la prueba de exteriores se enfrentan en la batalla definitiva. rtve play

La primera chaquetilla entró en juego con la clásica prueba de 'Seguir al chef', donde el triestrellado Oriol Castro cocinó un plato sorprendente plato inspirado en una crema de verduras. Carlota, Camilla, Chambo y Annie tuvieron que dar su 100% para tratar de no perderse ninguna de las indicaciones que Oriol les iba dando. La concentración y el silencio se volvían a antojar claves. El reto comenzó con Annie en cabeza, aparentemente tranquila e incluso con tiempo para recordar algún ingrediente o paso a sus compañeros. Camilla empezó acelerada y, por momentos, fue un par de pasos por detrás del resto de finalistas. Mientras Chambo y Carlota sufrían altibajos, pero lograban mantener el ritmo.

Pero las cosas no son como empiezan. El resultado lo determina el plato final. Y Camilla logró remontar y presentar las diferentes cremas con mejor sabor y mejor textura que Annie, Chambo y Carlota. Y tras las catas, la remontada se confirmó. Oriol Castro fue el encargado de anunciarlo: "La primera chaquetilla es para... ¡Camilla!". Con Mariló Montero, ganadora de MasterChef Celebrity 10, como invitada, como testigo, los jueces colocaron la chaquetilla a la italiana, que no podía parar de llorar de felicidad.

Sin tiempo para lamentos, Chambo, Carlota y Annie pusieron rumbo a Denia, para tratar de conseguir la segunda y última chaquetilla y poder así enfrentarse a Camilla en el gran duelo final. Allí se encuentra Quique Dacosta Restaurante, con tres estrellas Michelin, donde el reciente ganador de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes les tenía preparado un super menú de una complejidad técnica abrumadora, con la despensa valenciana como protagonista.

Los tres finalistas que quedaban cocinaron dos platos cada uno y Chambo fue el que más sufrió de los tres. Su tranquilidad habitual se tornó en nervios, pero a pesar de todo, buscó concentrarse y terminar los platos de la mejor manera posible. Con fallos en la elaboración del pan (que le tuvo que dejar el propio chef), dudas con la salsa verde y un arroz quemado, Chambo sabía de las dificultades para conseguir la chaquetilla, pero nunca tiró la toalla. Y eso no pasó desapercibido para los jueces: "Nos has bajado los brazos". Con el cocinado terminado, Chambo quiso hacer balance poniendo en valor toda su trayectoria en MasterChef 14: "Estoy satisfecho porque para mí lo importante es disfrutar del camino, y lo he hecho. He sufrido hoy más que en todo el programa junto, pero ha sido una experiencia única". Además, el cuarto clasificado confesó estar "muy orgulloso" de todo su trabajo: "Solo puedo celebrar. Me llevo un montón de cosas positivas. Voy a seguir cocinando".

Por su parte, Carlota cocinó alegre, siempre con la sonrisa que le caracteriza y sintiendo que era capaz de todo. Y así lo confesó ella misma: "Yo dejé mi trabajo para venir aquí. Aunque confiaba en mí, verme en la final ha superado todas mis expectativas. He estado toda la prueba muy emocionada. Yo vengo de muy abajo y verme aquí haciendo estos platos tan complicados es un sueño. Por eso me emociono, porque ahora sé que soy capaz de muchas cosas". Aunque Carlota se quedó a un paso de conseguir la chaquetilla, quedar tercera fue para ella todo un premio: "Ha sido maravilloso el viaje con vosotros. Me he sentido como una verdadera reina. He aprendido que te mueres".

Pero sin lugar a dudas, Annie fue la que más feliz terminó. La riojana sigue cumpliendo la historia que siempre soñó junto a su madre y por fin pudo decir que era duelista de MasterChef 14. Sus dos platos fueron excelentes pero la réplica del postre dejó con la boca abierta a Quique Dacosta, que incluso se planteó ofrecerle trabajo.

Ibiza, Italia y Cataluña De vuelta a plató, Annie y Camilla se jugaron todo en un épico duelo final, en el que tuvieron que preparar un entrante, un principal y un postre cada una. La italiana optó por tres creaciones inspiradas en las ciudades y países que le han visto crecer: Ibiza, Italia y Cataluña. Todo ello con dedicatorias a su marido, sus padres y sus hijos. Como entrante presentó un guisat de peix con crujiente de arroz y aceite de clorofila. Y así contó la especial dedicatoria: "Ibiza es el lugar que me ha enseñado lo que significa ser libre y el lugar que me ha hecho encontrar al amor de mi vida. Aarón es el padre perfecto para mis hijos. En el plato, debajo de lo que se ve, hay una leche de tigre que es una representación del amor que tengo con mi marido: salado, picante y con un toque potente". Las lágrimas invadieron los ojos de Aarón que desde la galería lloraba emocionado con las palabras de su mujer. La valoración fue inmejorable. Como principal presentó unos ñoquis con salsa de parmesano y crema de setas que nos trasladó a Italia y que dedicó a sus padres, con los que no tuvo siempre la mejor relación, pero a los que ahora y siempre ha querido por encima de todo. Camilla puso la guinda a su menú en el duelo final con un postre catalán: mel i mató. Mientras terminaba el plató con el último toque de miel, Camilla explicó su última creación en MasterChef 14: "Me he atrevido a hacer un mel i mató en una mesa con tres catalanes. He querido acordarme de la espectacular familia de mi marido que me ha dado un amor increíble. Y también dedicárselo a mis dos niños: Thiago, que nunca para de llorar, y Zoe, que nunca llora. Thiago ha tenido que pagar el coste de ser el niño de dos padres muy jóvenes, le tuve con 23 años. He cometido con él todos los errores que no he cometido con Zoe. Es un niño muy nervioso y sufre por todo, como su madre. Eso sí, no tengo ningún miedo porque podrá alcanzar lo que quiera en su vida. Y Zoe es una chica de disfraces. Le encantan los amigos y se enfada cuando no es la protagonista, como su madre". Camilla no perdió la oportunidad y a la dedicatoria le sumo unas palabras en forma de disculpa, por un lado, y promesa, por otro: "A ellos le dedico este plato que es un cierre de menú. Les pido disculpas si he estado lejos mucho tiempo, espero tener suficiente vida para devolverles este tiempo. Entré como una madre atufada de ser madre y salgo con unas ganas de estar con mis hijos que no había tenido nunca". La cara de Marta Sanahuja, Jordi Cruz y Joan Roca lo decía todo. El mel i mató significaba mucho para ellos. Y la versión de Camilla estuvo a la altura. "La gracia del mel i mató es la sencillez. Y tú lo has elevado a postre de restaurante con no mucho artificio, pero dándole un sitio grande y haciéndolo muy rico", señaló Jordi. Joan Roca, que también tiene en su carta un plato inspirado en este postre catalán, fue aún más generoso en sus palabras: "Es una interpretación de mel i mató espectacular, con un alto nivel de resolución técnica. Es un postre de alta cocina que podría estar perfectamente en un restaurante con 3 estrellas Michelin".