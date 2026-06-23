Las palabras de Joan Roca a Camilla en la final de MasterChef 14: "Este plato es un triple salto mortal con éxito"

En la visita de los familiares de hace unas semanas a MasterChef 14 pudimos ver la conexión de Camilla con su marido Aarón y la familia tan bonita que forman junto a sus dos hijos: Tiago y Zoe. Pero ahora en la final de la edición, la italiana quiso hacer una mención directa a su marido dedicándole el entrante de su menú final. Y si Aarón terminó llorando y super emocionado, más feliz terminó Camilla cuando escuchó a Joan Roca darle su veredicto. Tener la oportunidad de cocinar para uno de los mejores cocineros de nuestro país no ocurre todos los días. Camilla lo sabía y sacó su mejor versión.

Así comenzó su explicación: "Con este menú quiero repasar los lugares que me han aportado algo en la vida. Y empiezo por Ibiza, el lugar que me ha enseñado lo que significa ser libre y el lugar que me ha hecho encontrar al amor de mi vida. Aarón es el padre perfecto para mis hijos. En el plato, debajo de lo que se ve, hay una leche de tigre que es una representación del amor que tengo con mi marido: salado, picante y con un toque potente". Las lágrimas invadieron los ojos de Aarón que desde la galería lloraba emocionado con las palabras de su mujer.