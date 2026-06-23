Las palabras de Joan Roca a Camilla en la final de MasterChef 14: "Este plato es un triple salto mortal con éxito"
- La italiana basó su menú en los lugares y personas que marcaron su vida
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En la visita de los familiares de hace unas semanas a MasterChef 14 pudimos ver la conexión de Camilla con su marido Aarón y la familia tan bonita que forman junto a sus dos hijos: Tiago y Zoe. Pero ahora en la final de la edición, la italiana quiso hacer una mención directa a su marido dedicándole el entrante de su menú final. Y si Aarón terminó llorando y super emocionado, más feliz terminó Camilla cuando escuchó a Joan Roca darle su veredicto. Tener la oportunidad de cocinar para uno de los mejores cocineros de nuestro país no ocurre todos los días. Camilla lo sabía y sacó su mejor versión.
Así comenzó su explicación: "Con este menú quiero repasar los lugares que me han aportado algo en la vida. Y empiezo por Ibiza, el lugar que me ha enseñado lo que significa ser libre y el lugar que me ha hecho encontrar al amor de mi vida. Aarón es el padre perfecto para mis hijos. En el plato, debajo de lo que se ve, hay una leche de tigre que es una representación del amor que tengo con mi marido: salado, picante y con un toque potente". Las lágrimas invadieron los ojos de Aarón que desde la galería lloraba emocionado con las palabras de su mujer.
Un plato técnicamente impecable
Camilla, feliz como pocas veces en su vida, también se mostró visiblemente emocionada. Pero no sabía que esa emoción se multiplicaría por 10 al escuchar las valoraciones de los jueces a su plato. Después de explicar el guisat de peix, el crujiente de arroz o el aceite de clorofila, la italiana atendió expectante a las palabras de los implacables comensales. Pepe destacó que era "un plato extraordinariamente bien hecho, sutil en el punto de picante y técnicamente perfectamente ejecutado". Jordi no quiso dejar pasar la oportunidad de poner en valor el crecimiento de Camilla dentro de MasterChef 14: "Has hecho un plato que habla de una madurez insólita. Tiene mucho mérito".
Marta fue más allá de lo puramente técnico y valoró, como ya hizo semanas antes, la valentía de Camilla a la hora de cocinar. Y justo eso fue lo que también quiso remarcar Joan Roca. Para el chef invitado el entrante tenía una dificultad altísima pero el resultado no pudo ser mejor: "Es un triple salto mortal que acaba con éxito. Has arriesgado pero funciona". Camilla aún con las manos temblorosas mostró infinita felicidad porque sabía que con ese plato estaba arriesgando. Pero en ese riesgo estuvo la victoria. Fue un acierto total.