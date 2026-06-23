La emocionante dedicatoria de Camilla a sus hijos en MasterChef 14: "Les pido disculpas si he estado lejos mucho tiempo"

Si el entrante fue para su marido y el principal para sus padres, , Camilla puso la guinda a su menú en el duelo final de MasterChef 14 con un postre catalán que dedicó a sus hijos y con el que aprovechó para disculparse con ellos "si había estado lejos mucho tiempo". La italiana volvió a emocionar a todos los presentes con un ejercicio de honestidad y valentía que terminó con una promesa: "Salgo de aquí con unas ganas de estar con mis hijos que no había tenido nunca". Te contamos cómo fue este precioso momento.

Mientras terminaba el plató con el último toque de miel, Camilla explicó su última creación en MasterChef 14: "Me he atrevido a hacer un mel i mató en una mesa con tres catalanes. He querido acordarme de la espectacular familia de mi marido que me ha dado un amor increíble. Y también dedicárselo a mis dos niños: Tiago, que nunca para de llorar, y Zoe, que nunca llora. Tiago ha tenido que pagar el coste de ser el niño de dos padres muy jóvenes, le tuve con 23 años. He cometido con él todos los errores que no he cometido con Zoe. Es un niño muy nervioso y sufre por todo, como su madre. Eso sí, no tengo ningún miedo porque podrá alcanzar lo que quiera en su vida. Y Zoe es una chica de disfraces. Le encantan los amigos y se enfada cuando no es la protagonista, como su madre".

Camilla no perdió la oportunidad y a la dedicatoria le sumo unas palabras en forma de disculpa, por un lado, y promesa, por otro: "A ellos le dedico este plato que es un cierre de menú. Les pido disculpas si he estado lejos mucho tiempo, espero tener suficiente vida para devolverles este tiempo. Entré como una madre atufada de ser madre y salgo con unas ganas de estar con mis hijos que no había tenido nunca".

Después de secarse las lágrimas, entró en la parte gastronómica del plato y explicó las elaboraciones. Desde el praliné de avellana al aire de romero pasando por la ganache de mató con chocolate blanco y un helado de leche de oveja y miel. Y sí, se volvió a confirmar la valentía de Camilla, al elaborar una versión de uno de los clásicos de la repostería catalana para una mesa en la que tres de los cuatro comensales son de Cataluña. Pero salió victoriosa. Y las críticas no pudieron ser mejores.