El agridulce pero merecido premio para Carlota tras quedar tercera en 'MasterChef 14': "Sé que soy capaz de muchas cosas"

Si de algo puede presumir Carlota en su paso por MasterChef 14 y en su vida fuera de nuestras cocinas es de la alegría y la vitalidad que transmite. Y su paso por la gran final de la decimocuarta edición fue un gran ejemplo de ello. Tanto en el reto de seguir al chef, como en el cocinado en el restaurante de Quique Dacosta, Carlota nunca perdió la sonrisa y disfrutó de cada una de las elaboraciones que le tocó preparar. "Han sido 13 semanas fuertes en las que he tenido que demostrar muchas cosas. Me he dejado el alma y el corazón. Soy tal cual me habéis visto", explicó.

En la primera prueba de la noche, se quedó a un paso de conseguir la primera chaquetilla siguiendo paso a paso a Orio Castro. Solo la remontada de Camilla privó a Carlota de conseguir la primera plaza en el duelo final. Pero lejos de venirse abajo, se extra motivó: "Lo voy a luchar muchísimo. Más que nunca".

Pero fue en el cocinado de exteriores en el restaurante de Quique Dacosta donde Carlota explicó el verdadero valor que ha tenido MasterChef para ella: creer en sí misma. Y así lo explicó: "Yo dejé mi trabajo para venir aquí. Aunque confiaba en mí, verme en la final ha superado todas mis expectativas. He estado toda la prueba muy emocionada. Yo vengo de muy abajo y verme aquí haciendo estos platos tan complicados es un sueño. Por esome emociono, porque ahora sé que soy capaz de muchas cosas".

Pepe Rodríguez no pudo hacer otra cosa que aplaudir el trabajo y la actitud de Carlota en ese momento: "Tiene un mérito de la leche. Has entendido las recetas. Y aunque no perfecto, ha salido todo. Estoy muy orgulloso. Tiene un valor extraordinario lo que has hecho". Con una sonrisa de oreja a oreja, Carlota agradeció las palabras del chef de El Bohío: "Estoy feliz, me va a estallar el corazón, me va a estallar el alma. Me ha encantado este cocinado. He disfrutado y me he reído".