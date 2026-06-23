Chambo se queda a las puertas del duelo de 'MasterChef 14' con una gran lección de vida: "Lo importante es disfrutar del camino"

Llegar a una final de MasterChef está al alcance de muy pocos. Y todos los aspirantes que llegan saben el inmenso trabajo que hay detrás. Por eso, Chambo, a pesar de no conseguir la chaquetilla de duelista, hizo un reflexión que explica a la perfección su filosofía de vida: "Para mí, lo importante es disfrutar del camino y lo he hecho". El aspirante quedó en cuarta posición tras un cocinado de una complejidad altísima donde intentó sacar su mejor versión. Y aunque no pudo acompañar a Camilla en el último cocinado de la edición, Chambo aseguró que "trabajar en las cocinas de Quique Dacosta" era una "suerte para él".

Durante la prueba en el restaurante del chef Quique Dacosta se vio al Chambo más desorganizado de la edición y él mismo reconoció los motivos: "Los nervios son lo que tienen". A pesar de todo, buscó concentrarse y terminar los platos de la mejor manera posible. Con fallos en la elaboración del pan (que le tuvo que dejar el propio chef), dudas con la salsa verde y un arroz quemado, Chambo sabía de las dificultades para conseguir la chaquetilla pero nunca tiró la toalla. Y eso no pasó desapercibido para los jueces: "Nos has bajado los brazos".