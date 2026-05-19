Chambo y Germán desvelan el curioso proyecto que montarían si ganasen el premio final de MasterChef 14

Desde el primer programa Chambo y Germán conectaron a la perfección en MasterChef 14. Y en alguna ocasión se han referido entre ellos como "hermanos". El programa regala a los aspirantes momentos inolvidables y una formación inigualable, para a nivel humano cada uno de ellos se lleva amistades para toda la vida. Y este es un buen ejemplo. Ahora, pasado el octavo programa, Chambo y Germán ya piensan en una posible final y han cerrado un pacto: si alguno de los dos gana MasterChef 14, pondrán en marcha un "beach club" en Cádiz. Planazo.

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La escena llegó en el cocinado de exteriores en Estepona, donde Chambo y Germán compartieron equipo. En un momento dado, Chambo le preguntó al policía por su futuro si ganara MasterChef. "Me gustaría montar algo", respondió Germán. Y fue ahí cuando sellaron su pacto. "Si ganamos uno de los dos, montamos un beach club en Cádiz", propuso Chambo. Ni dos segundos tardaron en estrecharse las manos y sellar la promesa en firme. Eso sí, también acordaron entre risas que el que gane pone un 25% más de dinero.