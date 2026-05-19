Chambo y Germán desvelan el curioso proyecto que montarían si ganasen el premio final de MasterChef 14
- Ambos acordaron abrir juntos un "beach club en Cádiz" si ganan esta edición
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Desde el primer programa Chambo y Germán conectaron a la perfección en MasterChef 14. Y en alguna ocasión se han referido entre ellos como "hermanos". El programa regala a los aspirantes momentos inolvidables y una formación inigualable, para a nivel humano cada uno de ellos se lleva amistades para toda la vida. Y este es un buen ejemplo. Ahora, pasado el octavo programa, Chambo y Germán ya piensan en una posible final y han cerrado un pacto: si alguno de los dos gana MasterChef 14, pondrán en marcha un "beach club" en Cádiz. Planazo.
La escena llegó en el cocinado de exteriores en Estepona, donde Chambo y Germán compartieron equipo. En un momento dado, Chambo le preguntó al policía por su futuro si ganara MasterChef. "Me gustaría montar algo", respondió Germán. Y fue ahí cuando sellaron su pacto. "Si ganamos uno de los dos, montamos un beach club en Cádiz", propuso Chambo. Ni dos segundos tardaron en estrecharse las manos y sellar la promesa en firme. Eso sí, también acordaron entre risas que el que gane pone un 25% más de dinero.
Proyectos personales
Más allá del potencial proyecto conjunto, Chambo y Germán desglosaron sus ideas para esos hipotéticos locales a abrir en un futuro. "Mi idea de negocio sería un sitio de comida rica y saludable pero llevada a la alta cocina", destacó el policía nacional. Chambo por su parte pone el foco más en el delivery: "Yo querría algo más tradicional, pero sano. Montarlo en Madrid y que fuera comida para llevar sobre todo".
Aún no sabemos si llegarán a la final, ni si podrán ver el pacto hecho realidad, pero lo que sí sabemos es que ambos continuarán una semana más en MasterChef 14 tras brillar en el foso. Chambo con su receta de arroz, setas y chocolate y Germán con su quiche de jamón y mango.