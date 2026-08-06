Marruecos está dispuesto a acoger a sus menores no acompañados si España elimina las trabas administrativas
- Según Marruecos, no es un compromiso nuevo, sino que se remonta a 2021
- Rabat critica el uso de este tema para "fines políticos"
Marruecos está dispuesto a recibir a todos los menores de edad no acompañados marroquíes que están en España, si las autoridades españolas levantan "los obstáculos judiciales y administrativos que impiden hacerlo", ha afirmado este jueves a EFE una fuente diplomática marroquí, lo que ha sido confirmado por RTVE. "Marruecos ha asumido compromisos muy claros sobre este asunto. Existen instrucciones del rey (Mohamed VI) para trabajar en favor del retorno de estos menores no acompañados a su país de origen, Marruecos".
Este compromiso no es nuevo, ha sostenido la fuente, que ha recordado que el tema del retorno de los menores no acompañados ya había quedado recogido en un comunicado conjunto de los ministerios de Interior de Marruecos y España en junio de 2021.
Ha destacado que la identificación de los menores "no constituye un impedimento para su retorno": "El obstáculo son las medidas administrativas y, en ocasiones, judiciales en España. El menor no puede regresar o no puede beneficiarse de esta operación de cooperación. Existen obstáculos en la legislación española vigente, en la que los menores reciben un tratamiento específico", ha indicado.
Rabat critica el uso de este tema con fines políticos
La fuente ha considerado que parte de los medios de comunicación y de los actores políticos españoles abordan la cuestión de los menores no acompañados "como si Marruecos hubiera incumplido un compromiso", una interpretación que ha rechazado, al tiempo que ha criticado el uso de este tema con "fines políticos".
Ha agregado que algunas ONG defienden una postura que, a su juicio, favorece la permanencia de los menores en los centros de acogida en España. Esta situación, ha continuado, lleva a que se atribuya a Marruecos la falta de voluntad para proceder al retorno, cuando "la realidad es otra".
"La realidad sobre el terreno es que Marruecos siempre ha estado abierto a esta cuestión y que, al más alto nivel del Estado, existía un compromiso. Marruecos cumple sus compromisos y desea seguir cumpliéndolos ahora, siempre que se levanten las trabas judiciales y administrativas, para poder trabajar de una manera fluida sobre este asunto", ha zanjado la fuente.
Ya en 2024, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Naser Burita, reiteró la disposición de Rabat a acoger a sus menores no acompañados en países de la Unión Europea (UE) y señaló las "lagunas" existentes en las legislaciones y los procedimientos europeos como uno de los principales obstáculos para su retorno. Burita reclamó entonces soluciones a estas trabas, que, según afirmó, podían favorecer la actuación de las redes de tráfico de personas.
Cuando se cumple una semana de la entrada masiva de migrantes por la frontera de El Tarajal de Marruecos a Ceuta, todavía hay miles de inmigrantes que vagan por las calles, muchos de ellos menores no acompañados y sin identificar que se encuentran principalmente en las barriadas de la periferia.
Unos 1.100 menores llegaron a Ceuta durante la crisis
El Gobierno de Ceuta calcula que unos 1.100 los menores llegaron de manera irregular durante la crisis migratoria y el Gobierno central asegura que la Policía Nacional ya ha identificado a 528 chicos y chicas que están a disposición de la administración de la ciudad autónoma para su tutela y acogida. Por su condición de menores de edad no acompañados no pueden ser devueltos a Marruecos y deben ser tutelados por la comunidad a donde han llegado.
Organizaciones que trabajan en el terreno con los menores y que están elaborando censos improvisados, como la Asociación de Vecinos de El Príncipe, afirman a TVE que solo en un día han llegado a recoger datos de 2.672 migrantes menores y que aún no tienen controlados a cientos de ellos.
Esos niños y adolescentes entraron la semana pasada en medio de la entrada masiva irregular de 72.000 inmigrantes en la ciudad autónoma, que dejó 80 fallecidos. La crisis migratoria se ha convertido también en una política por el reparto de menores migrantes "solidario y vinculante" al resto de comunidades autónomas al que obliga el Real Decreto de contingencia migratoria desde la reforma de la Ley de Extranjería que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez, fijando un ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes.
Tras la negativa inicial del PP a acoger menores migrantes en los territorios que gobierna, principalmente con Vox con socio, finalmente desde el Partido Popular se abren a un reparto que sea, han dicho, "justo, bien dotado y planificado", pero los representantes de Vox en algunas comunidades han advertido de que se opondrán por todos los medios jurídicos a su alcance.
El miércoles, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, dijo, en una entrevista en TVE, que la situación en la ciudad autónoma sigue siendo "de caos e insostenible" y por ello ha pedido "socorro, auxilio, ayuda y solidaridad" al resto de España para hacer frente a la crisis migratoria tras la entrada masiva ilegal de más de 72.000 migrantes, apelando para ello al "sentido de Estado" y la "lealtad institucional".
En relación a los menores migrantes que acoge la ciudad autónoma y que él estima en unos 1.100, superando por tanto en un 2.600% su capacidad de acogida, Vivas ha dicho que Ceuta apoya la reforma de la ley de extranjería para redistribuirlos de forma vinculante y solidaria por el resto de comunidades autónomas y ha añadido: "No solo la apoyamos, sino que además la estamos aplicando y la vamos a seguir aplicando".