Marruecos está dispuesto a acoger a sus menores no acompañados, si España elimina las trabas administrativas

Marruecos está dispuesto a recibir a todos los menores de edad no acompañados marroquíes que están en España, si las autoridades españolas levantan "los obstáculos judiciales y administrativos que impiden hacerlo", ha afirmado este jueves a EFE una fuente diplomática marroquí, lo que ha sido confirmado por RTVE. "Marruecos ha asumido compromisos muy claros sobre este asunto. Existen instrucciones del rey (Mohamed VI) para trabajar en favor del retorno de estos menores no acompañados a su país de origen, Marruecos".

Este compromiso no es nuevo, ha sostenido la fuente, que ha recordado que el tema del retorno de los menores no acompañados ya había quedado recogido en un comunicado conjunto de los ministerios de Interior de Marruecos y España en junio de 2021.

Ha destacado que la identificación de los menores "no constituye un impedimento para su retorno": "El obstáculo son las medidas administrativas y, en ocasiones, judiciales en España. El menor no puede regresar o no puede beneficiarse de esta operación de cooperación. Existen obstáculos en la legislación española vigente, en la que los menores reciben un tratamiento específico", ha indicado.

Rabat critica el uso de este tema con fines políticos La fuente ha considerado que parte de los medios de comunicación y de los actores políticos españoles abordan la cuestión de los menores no acompañados "como si Marruecos hubiera incumplido un compromiso", una interpretación que ha rechazado, al tiempo que ha criticado el uso de este tema con "fines políticos". Ha agregado que algunas ONG defienden una postura que, a su juicio, favorece la permanencia de los menores en los centros de acogida en España. Esta situación, ha continuado, lleva a que se atribuya a Marruecos la falta de voluntad para proceder al retorno, cuando "la realidad es otra". "La realidad sobre el terreno es que Marruecos siempre ha estado abierto a esta cuestión y que, al más alto nivel del Estado, existía un compromiso. Marruecos cumple sus compromisos y desea seguir cumpliéndolos ahora, siempre que se levanten las trabas judiciales y administrativas, para poder trabajar de una manera fluida sobre este asunto", ha zanjado la fuente. Ya en 2024, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Naser Burita, reiteró la disposición de Rabat a acoger a sus menores no acompañados en países de la Unión Europea (UE) y señaló las "lagunas" existentes en las legislaciones y los procedimientos europeos como uno de los principales obstáculos para su retorno. Burita reclamó entonces soluciones a estas trabas, que, según afirmó, podían favorecer la actuación de las redes de tráfico de personas. Cuando se cumple una semana de la entrada masiva de migrantes por la frontera de El Tarajal de Marruecos a Ceuta, todavía hay miles de inmigrantes que vagan por las calles, muchos de ellos menores no acompañados y sin identificar que se encuentran principalmente en las barriadas de la periferia. Cientos de menores vagan por las calles de Ceuta una semana después de la entrada masiva en medio del debate político