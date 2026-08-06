El PP dice ante el rechazo de Vox a acoger menores que sus pactos autonómicos exigen "cumplir la ley"
- Bendodo recalca que así lo recogen los acuerdos de gobierno: “El PP siempre cumple la ley”
- Figaredo (Vox) insiste en el no al reparto y dice: cumplir la ley es que vuelvan a Marruecos
El PP ha reiterado este jueves que los gobiernos que comparte con Vox cumplirán la legislación sobre inmigración y menores, un mensaje que difiere del discurso contrario a esa acogida que mantiene su socio en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía. Vox dice que cumplir la ley es devolverlos a Marruecos y asegura que los gobiernos de coalición se opondrán al reparto desde Ceuta.
El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha reiterado ese cumplimiento de la ley preguntado este jueves al respecto y ante el rechazo de varios cargos de Vox en los gobiernos que comparten ambos partidos. Este asunto fue el que provocó en 2024 la ruptura de los ejecutivos constituidos entonces y que se truncaron precisamente por el reparto de menores.
"Nosotros cumplimos la ley, siempre, nosotros y nuestros gobiernos", ha respondido Bendodo preguntado en rueda de prensa. "En los documentos firmados en gobiernos de PP y Vox se habla de que las comunidades cumplirán la ley en inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá, el PP siempre siempre cumple la ley y en esta ocasión también", ha insistido.
El PP matizó este miércoles su rechazo inicial al acogimiento de menores y en esta línea se ha expresado el dirigente ‘popular’: cumplimiento de la normativa que prevé la acogida de los menores en las distintas autonomías y respaldo así a Ceuta.
Al mismo tiempo, Bendodo ha reiterado que el culpable de la situación es el Gobierno y debe resolverla, empezando por devolver a las personas llegadas ilegalmente. "Que diga cómo lo va a resolver y no eche la pelota a las comunidades autónomas. Es un problema de seguridad e inmigración ocasionado por este Gobierno", ha recalcado. Y ha cargado contra las vacaciones del presidente Pedro Sánchez en plena crisis, "que salga de la playa y se ponga al frente". El PP exige su comparecencia parlamentaria y la de los ministros implicados en esta crisis para explicar, entre otras cosas, "quién miente" sobre la información que, según el PP, sí tenían y aportaron los servicios de inteligencia españoles.
Vox: cumplir la ley es devolverlos a Marruecos
El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha dicho este jueves que los gobiernos de coalición "van a cumplir la ley", pero ha dado una interpretación distinta de qué exige la ley: no es repartir a los menores por las autonomías, sino "devolverlos ya a Marruecos".
Y ha asegurado que los gobiernos de coalición sí se van a oponer al reparto de menores, en línea con los mensajes que han lanzado estos días desde estos ejecutivos. "De hecho, las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que se van a oponer", ha indicado en declaraciones a 'Cuatro', recogidas por Europa Press.
Dicho esto, ha señalado que la situación es diferente a la del año 2024 cuando los consejeros del PP avalaron en una conferencia sectorial con el Gobierno el reparto de 400 menores migrantes no acompañados, lo que provocó la ruptura en los ejecutivos autonómicos de coalición con Vox. Ahora, según Figaredo, "el reparto de menores se rige por un real decreto de 2025 en el que el Gobierno ha asumido de forma total la decisión del reparto", excluyendo, tal y como ha denunciado, "a los separatistas", en referencia a las comunidades de Cataluña y País Vasco. "La situación actual es diferente", ha remachado.
Por ello, ha insistido en que los gobiernos de PP y Vox van a "pelear" para "oponerse totalmente" al reparto para que no se lleva a cabo porque la ley está de su lado, al tiempo que ha reconocido que no temen la actuación de la Fiscalía de menores. "Llevaremos a cabo todas las acciones judiciales que correspondan para perseguir a este Gobierno de España y para que pague por todos los incumplimientos que haga de la ley, por todos", ha avanzado, para recalcar que repartir a los menores "no es la única alternativa" y que solo corresponde a una decisión del Ejecutivo central.