El PP dice ante el rechazo de Vox a acoger menores que sus pactos autonómicos exigen "cumplir la ley"

El PP ha reiterado este jueves que los gobiernos que comparte con Vox cumplirán la legislación sobre inmigración y menores, un mensaje que difiere del discurso contrario a esa acogida que mantiene su socio en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía. Vox dice que cumplir la ley es devolverlos a Marruecos y asegura que los gobiernos de coalición se opondrán al reparto desde Ceuta.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha reiterado ese cumplimiento de la ley preguntado este jueves al respecto y ante el rechazo de varios cargos de Vox en los gobiernos que comparten ambos partidos. Este asunto fue el que provocó en 2024 la ruptura de los ejecutivos constituidos entonces y que se truncaron precisamente por el reparto de menores.

"Nosotros cumplimos la ley, siempre, nosotros y nuestros gobiernos", ha respondido Bendodo preguntado en rueda de prensa. "En los documentos firmados en gobiernos de PP y Vox se habla de que las comunidades cumplirán la ley en inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá, el PP siempre siempre cumple la ley y en esta ocasión también", ha insistido.

El PP matizó este miércoles su rechazo inicial al acogimiento de menores y en esta línea se ha expresado el dirigente ‘popular’: cumplimiento de la normativa que prevé la acogida de los menores en las distintas autonomías y respaldo así a Ceuta.

Al mismo tiempo, Bendodo ha reiterado que el culpable de la situación es el Gobierno y debe resolverla, empezando por devolver a las personas llegadas ilegalmente. "Que diga cómo lo va a resolver y no eche la pelota a las comunidades autónomas. Es un problema de seguridad e inmigración ocasionado por este Gobierno", ha recalcado. Y ha cargado contra las vacaciones del presidente Pedro Sánchez en plena crisis, "que salga de la playa y se ponga al frente". El PP exige su comparecencia parlamentaria y la de los ministros implicados en esta crisis para explicar, entre otras cosas, "quién miente" sobre la información que, según el PP, sí tenían y aportaron los servicios de inteligencia españoles.