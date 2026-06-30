Ariel Carmona reivindica en ‘Teleplanistas’ la diversidad del pueblo gitano: "Hay un arcoíris en nuestra cultura"

Ariel Carmona ha llegado a Teleplanistas para hablar de Gloria Bendita, el videopódcast de RTVE Play con el que busca acercar la cultura gitana al gran público desde la conversación, el humor y la pluralidad de voces. Actor, comunicador y activista, Carmona presenta este nuevo formato en el que tienen cabida artistas, bailaores, cantaoras, escritores y perfiles académicos que ayudan a mostrar una realidad mucho más amplia del pueblo gitano de la que suele proyectarse.

"La idea surge de la necesidad de contarnos al gran público", ha explicado Ariel Carmona en su charla con Javi Hoyos y Marta Verona. Procedente de una familia de artistas, los Carmona por parte de padre y los Castejón por parte de madre, el presentador reconoce que uno de sus principales deseos era recuperar la memoria de figuras gitanas de las que apenas se conservan entrevistas o testimonios.

El título del programa también tiene mucho de identidad. "Es algo muy nuestro", ha contado sobre Gloria Bendita, una expresión que utiliza para referirse a algo especialmente bueno, como "un buen potaje". Tras sus dos primeros episodios, Carmona asegura que la acogida está siendo "una maravilla". "Estamos súper felices. La expansión que ha tenido gracias a RTVE Play ha sido muy grande, hay muy buenas críticas y mucha gente escribiendo cosas bonitas", ha celebrado.

Romper los estereotipos y generar referentes Uno de los grandes objetivos de Gloria Bendita es desmontar los prejuicios que durante siglos han condicionado la imagen del pueblo gitano. "A lo largo de seis siglos, la imagen que se ha proyectado de nosotros ha sido la de la persona que no es gitana y desde el poder, de gente que no nos conocía", ha lamentado Carmona. El presentador ha criticado especialmente algunos relatos audiovisuales que, bajo una apariencia de realidad, reproducen visiones estereotipadas. "Cuando han hecho programas sobre gitanos de hoy en día han hecho mucho daño, porque al final está guionizado. No es una realidad", ha señalado. Para Carmona, el problema no es solo el contenido, sino quién lo construye: "Quien escribe esos programas no es gitano". La invisibilidad también afecta al terreno de la ficción. Carmona ha contado que muchos de los papeles que ha recibido como actor reproducían siempre los mismos perfiles: "Muchos de mis personajes en televisión han sido ladrón, yonqui, narco o el novio de una puta". No considera que esos personajes no deban existir, pero sí reclama que no sean la única posibilidad para los intérpretes gitanos. "No sería un problema si tuviera un arco el personaje", ha apuntado. Con Gloria Bendita, Carmona busca generar referentes para los niños gitanos, que puedan llegar a ser lo que se propongan, y romper prejuicios. Uno de ellos es Lucía Santiago, una madre de Parla que prepara oposiciones a jueza tras tener que dejar los estudios de adolescente. "Es una verdad absoluta, que ocurre", ha señalado, destacando su fuerza y determinación. GLORIA BENDITA Lela Soto y Lucía Santiago en 'Gloria Bendita': "La educación es uno de los mejores ascensores sociales que hay" Rtve Play

Rosalía, el flamenco y el caló Durante su paso por Teleplanistas, Ariel Carmona también ha opinado sobre Rosalía y su relación con el flamenco. Aunque valora mucho su propuesta artística, no cree que pueda decirse que haya reinventado el género. "El flamenco fusión existe desde hace mucho tiempo. La aportación de Las Grecas o Los Chorbos es brutal", ha recordado. Carmona ha definido El mal querer como una obra "maravillosa" y ha destacado que Rosalía conoce el flamenco y tiene formación en sus cantes. Sin embargo, distingue entre su faceta como artista y como cantaora: "Como artista me gusta mucho; como cantaora de flamenco, no tanto". El presentador sí ha echado de menos un mayor reconocimiento cuando la catalana utiliza términos procedentes del caló. "Me parece bellísimo que los payos utilicen palabras nuestras, me da mucho orgullo. Pero es interesante entender que esas palabras, en nuestra boca, generan violencia sobre nuestros cuerpos", ha explicado. Día Mundial de la Lengua Romaní Chaval, fetén, molar o sobar: el romaní y el caló perviven en el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España Sergio Guillén Carmona ha puesto como ejemplo expresiones como "lache", que significa vergüenza en caló y que se ha popularizado en los últimos años. "El caló es una forma identitaria fundamental, peroen ciertos sectores todavía es un perjuicio para nuestro pueblo", ha concluido.