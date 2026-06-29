Lela Soto y Lucía Santiago en 'Gloria Bendita': "La educación es uno de los mejores ascensores sociales que hay"

El segundo programa de Gloria Bendita en RTVE Play sienta en su plató a dos mujeres que encarnan el talento, el esfuerzo y la ruptura de barreras desde dos mundos aparentemente opuestos: la cantaora Lela Soto y la jurista y opositora a la judicatura Lucía Santiago. A través de sus testimonios, el espacio conducido por Ariel Carmona contrapone las luces y sombras de la industria artística con las duras realidades del sistema de oposiciones en España, dejando claro que el camino hacia las metas de una mujer gitana actual dista mucho de los clichés tradicionales y demostrando que la formación académica sigue siendo una de las herramientas más potentes de superación.

El peso de la estirpe y el arte en las venas La primera en romper el hielo es Lela Soto, heredera de una de las dinastías más importantes del flamenco (los Sordera) y sobrina del recordado Ray Heredia. La artista madrileña con raíces jerezanas rememora cómo la música inunda su infancia de forma natural: "Desde chiquitita tengo súper claro que quiero cantar; es lo que más me llena el alma". Durante la charla, Ariel Carmona y Soto ponen el foco en las grandes figuras femeninas de su estirpe que la historia oficial deja en la sombra, como Luisa la Pompi o María Bala. "Siendo una grandísima cantaora, a Luisa la Pompi no se le tiene tan en cuenta por el hecho de ser mujer en un patriarcado increíble", denuncia Lela, reivindicando el papel histórico de la mujer gitana como el auténtico tronco que sostiene la cultura, la educación y el hogar. Asimismo, ensalza el arraigo de Jerez como "cuna del cante" y celebra la histórica hermandad y falta de racismo entre payos y gitanos en su tierra natal.

De abandonar los estudios a opositar a judicatura: una historia de superación El ecuador del programa recibe con honores a Lucía Santiago, cuya historia personal conmueve al plató. Tras una inesperada y cómica interrupción del youtuber Vivi Escudero, que busca asesoría legal errónea en el sofá, Lucía desgrana un camino vital marcado por la resiliencia. "Yo dejo el colegio con 15 años porque es lo normal, lo que hacen todas", relata con franqueza. Sin embargo, la maternidad se convierte en su motor de cambio: al verse sin herramientas para el futuro, decide retomar su formación académica de cero, aprobando la ESO para adultos, un grado medio y, finalmente, la carrera de Derecho, de la que se enamora perdidamente. Hoy en día, Lucía se enfrenta a una de las metas más exigentes de España: la oposición a juez y fiscal (Judicatura). Beneficiaria de las becas estatales 'Ser Jueza, Ser Fiscal', concilia largas jornadas de estudio diarias con el cuidado de su hijo y el apoyo incondicional de su pareja. "Es una oposición súper dura, de las más abandonadas, donde la mayoría no tiene cargas familiares. No es fácil, pero lo hago por la Lucía de 15 años que jamás habría pensado que podría siquiera planteárselo", confiesa emocionada.

El machismo en la industria y la defense del sistema judicial La mesa de debate aborda sin tapujos las estructuras de poder actuales. Preguntada por el presentador, Lela Soto es tajante al confirmar la existencia de un fuerte machismo en el flamenco: "Existe muchísimo machismo en todos los ámbitos posibles. Ir siempre rodeada de músicos hombres y faltar de tu casa por la noche es fuerte, pero muchas compañeras estamos muy por encima de eso". Como declaración de intenciones, la cantaora destaca que actualmente se acompaña en los escenarios de las hermanas Reyes y Juana en las palmas. Por su parte, Lucía defiende la legitimidad y el funcionamiento de la justicia frente al escepticismo social, animando a la ciudadanía a conocer las bajas esferas de los tribunales. "El deporte nacional es opinar y solo vemos los casos mediáticos de la televisión, pero más del 70% de la gente que pasa por un proceso real en su localidad está contenta porque se imparte justicia", asegura, antes de dar una lección magistral sobre el recorrido de recursos hasta el Tribunal Supremo y las competencias de control del Tribunal Constitucional.