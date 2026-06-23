Farruquito, en el estreno de 'Gloria Bendita': "El arte no es para competir, sino para compartir"
- Farruquito y el investigador José Vega se sientan como los primeros invitados de la temporada
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"Bienvenidos al programa más gitano de España", exclamaba el presentador Ariel Carmona al encender los focos de Gloria Bendita, el nuevo espacio de RTVE Play que nace para situar las voces calés lejos de los tópicos habituales. El encargado de inaugurar el plató fue Farruquito, quien acudió a presentar su documental autobiográfico Será Farruquito.
Durante la charla, el bailaor emocionó al desgranar la historia de su estirpe, marcada por las dificultades de su abuelo, el célebre maestro Farruco, que con siete años tuvo que "vagabundear". Farruquito rememoró la rompedora pedagogía de su abuelo, basada en la imaginación y el autodescubrimiento antes que en la copia: "Me decía: ahora imagínate que eres un caballo pasando por un río. ¿Pero por qué no me lo haces otra vez? Y él me decía, porque entonces lo vas a querer hacer como yo. Y tú tienes que hacerlo como tú". Una filosofía que el invitado sintetizó con una aplaudida distinción: "El profesor te enseña lo que sabe. El maestro sabe lo que sabe e intenta transmitirte a ti para que tú al final acabes sabiendo lo tuyo".
Duelo a compás y el peso de una etiqueta universal
La entrevista dio paso a la comedia con la entrada de Bibi Escudero (DikelaTV). El popular youtuberretó humorísticamente al bailaor a un "duelo a muerte de baile", regalando al estreno un vibrante momento a compás sobre las tablas. De vuelta a la confidencia, Carmona abordó la enorme etiqueta que persigue al invitado como uno de los mejores del mundo, una presión de la que Farruquito se desmarcó con humildad: "Yo te tengo que decir de corazón, que yo jamás he pensado en eso. Nunca lo he sentido. Nunca me ha llegado el hecho de yo sentir que yo soy ni mejor ni peor que nadie. El arte no es para competir, sino que es para compartir".
El debate de la apropiación cultural y las estructuras de poder
La segunda parte del programa sumó a la mesa al investigador, periodista y escritor José Vega de los Reyes, autor de El Dios de los Gitanos. Con su llegada, se puso sobre la mesa el espinoso concepto de la apropiación cultural, que Vega definió de forma didáctica: "Es un fenómeno desde la antropología que lo que hace… es que el grupo mayoritario recoge cosas de un grupo minoritario, llámalo X, y lo mercantiliza. Le saca dinero".
Al hilo de esto, ante la pregunta directa de si el flamenco es de origen gitano, Farruquito fue tajante: "Hombre, el flamenco gitano, claro que sí, totalmente. De hecho, el origen del flamenco todo el mundo sabe que es la expresión del pueblo gitano". Los invitados aprovecharon el espacio para denunciar el clasismo institucional y la alarmante falta de profesionales gitanos en los órganos de poder y las cátedras de flamencología, advirtiendo de que las nuevas leyes andaluzas educativas enseñarán en las escuelas una versión "totalmente adulterada" y con una "narrativa propia que no es gitana".
La transmisión materna y la Gran Redada de 1749
La recta final sirvió para rescatar pasajes de la historia de España sistemáticamente ignorados por los manuales escolares, como el intento de genocidio de la Prisión General de Gitanos (la Gran Redada de 1749) perpetrado bajo el mandato del Marqués de la Ensenada. "Un genocidio que no se estudia en la escuela, un genocidio que no se habla en ningún lado", recalcó el propio Carmona. Además, José Vega ensalzó de forma literal la vía materna como el motor genético del flamenco, haciendo hincapié en que la UNESCO reconoció este arte precisamente porque "la transmisión del flamenco se hace por la vía materna", un legado que el pueblo calé ha terminado por regalar al mundo entero.
Fiel a sus principios, este primer programa de Gloria Bendita cerró su emisión de la forma en que sabe despedirse el pueblo gitano: subiendo de golpe al escenario para armar un fin de fiesta espontáneo, compartiendo el arte en comunidad, cantando y bailando alrededor de una mesa. El debut completo ya está disponible en RTVE Play.