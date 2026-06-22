RTVE Play estrena 'Gloria Bendita', el primer 'late night' gitano de la televisión pública

El arte flamenco, la memoria colectiva y la autenticidad sin aditivos se citan esta noche en RTVE Play con el estreno de Gloria Bendita. Este nuevo videopodcast hace historia como el primer late night gitano de la televisión pública y nace con el propósito de colocar las voces de la cultura calé en el centro del mapa mediático. Conducido por el comunicador Ariel Carmona, el programa plantea un recorrido que va desde la conversación personal hasta el debate social directo.

Los secretos de una dinastía y las lecciones de Farruco El primer tramo del programa se sumerge en las raíces de Farruquito, coincidiendo con el próximo lanzamiento de su documental autobiográfico, Será Farruquito. El espacio huye de la clásica entrevista promocional para desgranar la historia familiar de su estirpe. A través de la charla, el público conoce cómo su abuelo, el célebre maestro Farruco, se ve obligado a encarar la vida de forma prematura a los siete años tras una tragedia familiar, mucho antes de cambiar los moldes estéticos del baile flamenco. En el plató, Farruquito detalla los singulares métodos de aprendizaje que hereda de sus mayores, basados en la pura observación de la naturaleza y los elementos cotidianos.

Pensamiento crítico: apropiación cultural e instituciones bajo la lupa Más allá de la música, Gloria Bendita busca asentarse como un espacio para el pensamiento crítico y directo. El tono del episodio cambia en su segunda parte con la llegada al plató del escritor, periodista e investigador de la asociación Facali, José Vega de los Reyes, autor de la obra El Dios de los Gitanos. Bajo la dirección de Ariel Carmona, se abordan cuestiones como la delimitación antropológica de la apropiación cultural y la mercantilización del arte minoritario. Los invitados analizan la falta de representación de profesionales calés en las cátedras de flamencología y en las instituciones públicas donde se toman las decisiones sobre su gestión, abriendo un debate sobre el control de las narrativas culturales.