La 1 estrena 'El Grand Prix del Verano' 2026: Polinyà-Cantalejo, primer duelo

La cuenta atrás ha terminado. 'El Grand Prix del Verano', el programa más familiar y divertido regresa el lunes 13 de julio con su edición de 2026, que reunirá a 12 pueblos de toda España en una competición cargada de humor, emoción y pruebas inolvidables. Ramón García volverá a ponerse al frente del formato, acompañado por Lalachus, Gorka Rodríguez como nuevo copresentador, Wilbur y la inseparable Vaquilla.

El concurso vuelve tras consolidarse como una de las grandes citas estivales de la televisión. La pasada edición fue líder de su franja con una media del 12,4% de cuota de pantalla y congregó cada noche a cerca de tres millones de espectadores únicos.

Primer duelo del verano Polinyà (Barcelona) y Cantalejo (Segovia) serán los encargados de inaugurar la competición. El municipio catalán contará con el apoyo de la humorista Valeria Ros, mientras que la localidad segoviana estará apadrinada por Boris Izaguirre. Ambos equipos lucharán por comenzar con buen pie y clasificarse para semifinales. En esta primera entrega volverán algunos de los juegos más emblemáticos del formato. La mítica piscina será escenario de los siempre espectaculares 'Troncos locos' y regresará una de las pruebas más esperadas por la audiencia: 'La cucaña'. Tampoco faltarán las caídas imposibles, las carreras, el humor y las sorpresas que convierten cada entrega en una auténtica fiesta para toda la familia.

Una edición con más novedades La edición de 2026 incorpora importantes novedades. Gorka Rodríguez se suma al equipo del programa como nuevo copresentador junto a Ramón García y Lalachus. Además, el concurso estrena un arranque renovado, 'Grand Prix Presenta', que permitirá conocer mejor a los pueblos participantes y en el que padrinos y capitanes competirán por conseguir la Carta Dorada. Volverá la histórica prueba de 'La cucaña', una de las más recordadas por los seguidores del programa, y Lalachus y el equipo intentarán recuperar, con mucho humor, las míticas cortinillas de los 90.