Pisotones, nervios y coraje: las fotos más impactantes del primer encierro de San Fermín 2026

Dos minutos y 16 segundos para el primer encierro de San Fermín 2026, que ha dejado carreras de pura emoción entre los corrales de Santo Domingo y la plaza de toros. La manada ha avanzado muy compacta en la mayor parte del recorrido, muy concurrido, aunque se ha ido alargando al avanzar por la calle Estafeta. La velocidad ha provocado muchas caídas de los corredores que se agolpaban buscando la cabeza de los toros.

Seis toros de Fuente Ymbro Tramo de plaza del ayuntamiento durante el primer encierro de los Sanfermines de 2026 Eduardo Sanz Europa Press/Eduardo Sanz El encierro ha contado con seis toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro. Entre los ocho ejemplares enviados desde la finca gaditana destacan 'Improvisado' y 'Hostelero', con un peso de 610 kilos cada uno de ellos. Les acompañan 'Tramposo', de 600 kilos; 'Fanfarrón', de 585; 'Manirroto', de 570; 'Escribiente', de 575; 'Botellero', de 570, y 'Taranto', de 595. En la imagen, la manada toma el asfalto en la plaza del ayuntamiento y obliga a un grupo de mozos a plegarse a su paso para evitar las embestidas

Caídas que crean peligro Uno de los mozos pisoteado al paso en el tramo de calle Mercaderes EFE/Jesús Diges Es una de las imágenes históricamente más repetidas de los Sanfermines. En esta ocasión, vemos a uno de los mozos siendo pisoteado por la manada a su paso por el tramo de la calle Mercaderes, mientras intenta protegerse.

Cara a cara con el toro Un mozo ante uno de los toros a su paso por la Plaza Consistorial EFE/Villar López Otra de las instantáneas más curiosas de esta primera jornada de San Fermín 2026, es la de uno de los corredores cara a cara con el animal a su paso por el decisivo tramo de la plaza consistorial de la ciudad.

Los astados vuelan en Estafeta Los toros del primer encierro a su paso por la calle de la Estafeta EFE/Ainhoa Tejerina Los toros enfilan la emblemática calle de la Estafeta. En este plano aéreo, se puede observar cómo varios corredores se protegen en el asfalto para evitar los pisotones de la manada. Mientras, otro mozo trata de sortearlos para no caer y continuar con su carrera. Por su parte, en la imagen inferior, vemos cómo otro grupo de jóvenes se agolpa en la curva más famosa del recorrido. Varios mozos perseguidos por un cabestro y uno de los toros EFE/Ainhoa Tejerina

Los mozos se arriesgan ante los toros Dos mozos perseguidos cabeceados por uno de los toros durante el primer encierro EFE/Daniel Fernández Algunos de los corredores han arriesgado hasta tal punto de exponerse directamente a la cornamenta de los toros de la ganadería gaditana Fuente Ymbro. Estos dos mozos, perseguidos por un cabestro, aumentan el ritmo de la carrera en los últimos compases. Solo los más expertos han logrado mantener el pulso en cada tramo del recorrido.