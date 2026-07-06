Explosión de alegría y color: las mejores imágenes del Chupinazo de San Fermín 2026

Pamplona ha vuelvo a vivir una de las fechas más señaladas de su calendario. A las 12:00 horas de este lunes en la Plaza del Ayuntamiento, el Chupinazo ha anunciado oficialmente el inicio de San Fermín 2026. La capital navarra se ha transformado en un instante: el blanco de la ropa ha quedado teñido por el rojo de los pañuelos y por el entusiasmo de miles de personas que esperaban este momento como el pistoletazo de salida a la fiesta más esperada del año.

Los encargados de dar inicio a los nueve días de fiesta han sido en esta ocasión dos miembros del servicio de Urgencias de Navarra, el subdirector Clint Jean Louis y la enfermera Araceli Sergio. Sobre esto, el edil ha destacado que “lo ha pedido la ciudadanía”. “La gente valora el trabajo de estos invisibles, pero a la vez imprescindibles”, ha añadido.

Una plaza que respira al unísono Ambiente en la Plaza de Ayuntamiento este lunes durante el momento que da comienzo a los más de 500 actos programados EFE/Jesús Diges La Plaza del Ayuntamiento es, desde primera hora, un hervidero de expectación donde conviven los veteranos de la fiesta con los visitantes que pisan el asfalto pamplonés por primera vez. El pañuelo rojo, guardado en el bolsillo hasta las doce, se convierte en el símbolo compartido. En este escenario, la humedad y el calor no son obstáculos, sino parte de un cántico colectivo al ritmo de la cuenta atrás.