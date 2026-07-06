Portugal - España, en directo hoy en vídeo el partido de octavos del Mundial 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre las selecciones de España y Portugal de octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro, que se disputa en el estadio de Arlington, en Dallas, podrás verlo en La 1 y RTVE Play a partir de las 21:00 horas del lunes.

Es uno de los octavos de final más igualados, pues la Portugal de Cristiano Ronaldo, Vitinha y compañía cuentas con las armas necesarias para hacer daño al equipo de Luis De la Fuente.

Portugal llegó al campeonato como una de las principales favoritas pero sus actuaciones en la fase de grupos y en su último partido contra Croacia no mostraron la superioridad que se les presuponía. Los empates ante RD Congo y Colombia y su sufrida clasificación en dieciseisavos dejaron lejos la idea de equipo campeón que sí mostró a ratos en su goleada contra Uzbekistán.

No es motivo de confianza para España, que sabe que ya no hay partidos fáciles en todo lo que resta de Mundial. La Roja se enfrenta contra un equipo cargado de estrellas que no ha sabido sacar todo su potencial, pero que sin duda, será una dura piedra en el zapato en su camino a cuartos de final.

Con un tibio inicio similar al de Portugal, en el que los nuestros no consiguieron alcanzar el nivel que acostumbran, llegó el partido contra Austria y resucitó la imagen de equipo sólido, fluido y vertical que ha dominado a sus rivales los últimos años haciéndonos campeones de Europa en 2024 y candidatos a levantar el trofeo del Mundial.