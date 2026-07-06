Portugal - España: derbi ibérico y duelo generacional entre Lamine y Cristiano por unos cuartos

Las predicciones previas al Mundial apuntaban a ello y aquí está: derbi de las selecciones ibéricas en octavos de final. España y Portugal vuelven a cruzarse en una gran cita. Un partido duro, que seguro que ninguno de los dos quería tan pronto, pero que en el fondo es un homenaje a dos grandes generaciones de futbolistas, dos de los combinados con mayor potencial del fútbol mundial. La campeona de Europa frente a la campeona de la última Nations League, el descaro de la juventud y el talento de Lamine Yamal que propulsa a España frente a un equipo que todavía gira alrededor del apetito competitivo de Cristiano Ronaldo. Un partido de muchos quilates que promete mucho más que un billete para cuartos.

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Todos conocen a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores delanteros de la historia. Ahora el mundo también ha descubierto a Mikel Oyarzabal, no tan refulgente, pero de una regularidad igualmente asombrosa. Ante Austria volvió a firmar un doblete y se convirtió en el primer internacional español que marca dos o más goles en dos partidos de una misma edición del Mundial. Además, devolvió a la selección una imagen que no se veía desde México 86: un futbolista marcando dos tantos en una eliminatoria mundialista, algo que solo había logrado Emilio Butragueño.

Mikel Oyarzabal celebra el gol del 1-0 a Austria en dieciseisavos del Mundial. Jae C. Hong AP

El delantero de la Real Sociedad suma 17 goles en sus últimos 16 partidos como titular con España y, desde comienzos de 2025, solo Erling Haaland ha celebrado más goles con una selección europea (24, contando su doblete en octavos ante Brasil). En sus 57 partidos como internacional, ha marcado 29 goles, lo que le convierte en el sexto goleador histórico de la selección. Próxima parada, los 35 de David Silva.

Detrás de ese acierto aparece otro nombre propio. Unai Simón ya posee la mayor racha de imbatibilidad de la historia de los Mundiales. En su partido 63 como internacional, el portero del Athletic Club superó el récord de Walter Zenga y también el de Iker Casillas, que estuvo 420 minutos imbatido en el Mundial de 2010 (desde el último partido de la primera fase contra Chile) y 43 minutos en el de 2014.

Aunque él insiste en repartir el mérito entre todo el equipo, y tiene razón: Austria no consiguió rematar entre los tres palos, síntoma de una selección que presenta su candidatura desde la defensa. En lo que va de Mundial, Simón solo ha tenido que realizar seis paradas. España y México son los únicos equipos en octavos que mantienen su portería a cero.

España y Portugal son dos selecciones que desarrollan su talento ofensivo por las bandas. En el caso de la Roja, además, llama la atención que es la banda izquierda la que tiene un protagonismo relativo mayor, a pesar de contar en la derecha con la estrella del equipo, Lamine Yamal. El protagonismo cobrado por Cucurella y Baena y la tendencia de Pedri a orillarse a esa mitad del campo contribuyen a que fuera el sector más frecuentado en los dos últimos partidos, ante Uruguay y Austria.

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En España, mientras Nico Williams aguarda su oportunidad para este partido, Álex Baena ha encontrado su sitio en la banda izquierda. No ofrece el mismo desequilibrio que el extremo del Athletic, pero sí otra forma de atacar, con capacidad para acelerar la circulación y encontrar el último pase. Frente a Austria creó cinco ocasiones de gol, un registro que ningún español alcanzaba en una eliminatoria mundialista desde Xavi en la final de 2010.

En la otra banda, Lamine Yamal continúa jugando a un ritmo distinto. Ningún futbolista del torneo intenta tantos regates por noventa minutos (12 de media por partido). Ante Austria completó diez intentos de desborde y acumuló 14 toques en el área rival, una combinación inédita para un jugador de su edad desde que existen registros. Sus 30 regates en lo que va de Mundial le unen a otras estrellas juveniles: Musiala en 2022 (32 dribles) y Mbappé en 2018 (52). España ha descubierto que puede atacar desde dos extremos muy diferentes: uno interpreta el juego; el otro lo desordena con regates, caños y espectáculo. Y el mundo le adora por ello.

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Los precedentes invitan a desconfiar de cualquier pronóstico. España y Portugal llevan décadas cruzándose en partidos de máxima igualdad. Este será el partido número 42 entre ambas, la segunda vez en una eliminatoria de la Copa del Mundo. Aunque el saldo histórico es ventajoso para España, cuando se sacan del balance los muchos partidos amistosos entre ambas selecciones, la igualdad es la tendencia dominante cuando los caminos se han cruzado en grandes torneos.

En los últimos cruces, hay un poco de todo. En 2025, Portugal levantó la Liga de Naciones tras imponerse a España en la tanda de penaltis después de un empate a dos. El último antecedente en un Mundial fue en la fase de grupos de 2018 en Rusia, un empate 3-3 en un partido loco en el que Cristiano Ronaldo se marcó un hat-trick y Diego Costa un doblete. Para compensar, queda en el recuerdo feliz de España la eliminación de Portugal en los penaltis en la Eurocopa de 2012, y, por supuesto, en el Mundial de Sudáfrica en 2010, cuando los caminos de las dos selecciones ibéricas se cruzaron también en octavos de final y España venció con gol de David Villa y el revulsivo papel de Fernando Llorente desde el banquillo. Dentro vídeo, para subir la moral.

02.59 min Resumen del España 1-0 Portugal, octavos de final del Mundial 2010

Los antecedentes confirman que la distancia entre ambos combinados suele ser mínima. Sin embargo, como Portugal ha ganado en los 90 minutos reglamentarios solamente uno de sus 12 enfrentamientos oficiales contra España en todas las competiciones (seis empates, cinco derrotas), España podría partir con cierto favoritismo previo. Ahora se repite el duelo en el Mundial, con un puesto en juego entre los ocho mejores del mundo.

El campo presentará un curioso espejo entre estas selecciones, España y Portugal, que ponen sobre el césped al tercer y cuarto equipo más valioso del Mundial: 1.220 millones de euros frente a 1.010 millones, respectivamente, según la web Transfermarkt. Puesto a puesto, se presentan duelos muy igualados. Diego Costa y Unai Simón no tienen nada que envidiarse; si Portugal tiene a Nuno Mendes, probablemente el mejor lateral izquierdo del mundo, España responde con un Marc Cucurella sobresaliente, y así prácticamente con todos. Pero el mayor paralelismo se encuentra en el centro del campo.

España y Portugal vienen de jugar con un 4-2-3-1, aunque cada una lo interpreta a su manera. Ambas priorizan el balón y ambas encuentran en el centro del campo su principal argumento. Rodri y Pedri forman una de las salas de máquinas más equilibradas del campeonato, escoltada por Fabián o Dani Olmo. En Portugal, João Neves y Vitinha, junto a Bruno Fernandes, responden con una mezcla similar de control, despliegue y creatividad. Dos centros del campo construidos con perfiles casi simétricos y filosofías muy parecidas.

976 goles. O, lo que es lo mismo, 24 para los 1.000. Son los goles oficiales que ha marcado desde que debutó con el Sporting de Lisboa hace casi un cuarto de siglo (agosto de 2002, con el Sporting de Lisboa, en la fase previa de la Champions). Ese es el número que acompaña a Cristiano Ronaldo antes de medirse con España y le obsesiona en la recta final de su carrera, ahora que parece definitivo que este será su último concurso con la selección portuguesa.

Llega una nueva cita con la historia para Cristiano Ronaldo, el goleador más voraz del siglo XXI, al que España invita a un último baile. Se dice pronto: 976 goles en su carrera, 146 de ellos anotados con la selección portuguesa en 232 partidos, 11 de ellos en la Copa del Mundo en 26 participaciones, aunque solo uno de ellos, el que marcó de penalti a Croacia, en los nueve partidos de eliminatorias que ha disputado hasta hoy: es el jugador de más edad en anotar un gol en un partido en la fase del KO en el Mundial.

Porque el Mundial siempre ha sido su territorio más esquivo. Ronaldo ha necesitado 89 remates para firmar 11 goles, cuatro de ellos de penalti. Y hasta el penalti que marcó ante Croacia, había enlazado 30 disparos sin premio en las rondas del KO, la peor racha desde que existen estadísticas modernas, superando al brasileño Roberto Carlos (29). Pero este, que era un fenomenal artillero, no vivía del gol como el portugués.

Los récords individuales de Oyarzabal y Unai Simón son también el reflejo de una dinámica colectiva. España enlaza ya 34 partidos sin perder con Luis de la Fuente, a uno de la mejor racha de toda su historia, la que construyeron Luis Aragonés y Vicente del Bosque entre 2007 y 2009, que podría igualarse en este encuentro.

Con esta combinación de posesión de balón, profundidad por las bandas y solidez defensiva, nuevo ADN del equipo nacional, la España de Luis de la Fuente no conoce la derrota desde marzo de 2024 y, por el camino, ha levantado una Eurocopa y una Liga de Naciones (2023). En los grandes torneos, el balance del seleccionador impresiona aún más: diez victorias y un empate en 11 encuentros entre Mundial y Eurocopa.

La selección sumaba 16 años sin ganar un cruce directo en los 90 minutos de un Mundial y las experiencias de 2014, 2018 y 2022 quieren quedar sepultadas bajo el descaro de la nueva generación. Y lo de nueva generación es en sentido literal: con Lamine Yamal (18 años) y Pau Cubarsí (19), De la Fuente se ha convertido en el primer seleccionador en alinear a dos adolescentes en su once inicial en un partido de eliminatorias de la Copa del Mundo desde que lo hizo el Brasil de Vicente Faola en los cuartos de final de 1958 contra Gales (en su caso, eran Pelé con 17 y Altafini con 19).

Si supera a Portugal, España seguirá acercándose a otra marca histórica: los 37 partidos invictos de Italia, el mejor registro logrado por una selección europea. Para igualarla, habría que llegar hasta la final. ¿Nos apuntamos al reto?