Brasil- Noruega, en directo hoy en vídeo el partido de octavos de final del Mundial 2026
- Sigue en abierto y gratis el encuentro que se disputa en el MetLife Stadium
- Brasil - Noruega en directo, madrugada del viernes al domingo a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play
Brasil y Noruega protagonizan uno de los duelos más interesantes de los octavos de final de este Mundial 2026. Será el quinto partido entre los dos equipos y el primero en mundiales desde que los europeos ganaron 1-2 a los sudamericanos en el Mundial de Francia 98. En aquella ocasión, la selección brasileña acabó como líder de grupo y posteriormente perdió ante Francia en la final; en cambio, Noruega avanzó como segunda de grupo y fue eliminada en los octavos de final por Italia por la mínima.
Alineación de Brasil:
Alisson, Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Bruno Guimaraes, Martinelli, Rayan, Vinicius y Cunha.
Alineación de Noruega:
Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Sorloth, Nusa y Haaland.
Estado de forma
La pentacampeona del mundo llega a los dieciseisavos tras finalizar como líder del Grupo C, con siete puntos obtenidos gracias a un empate ante Marruecos (1-1) y victorias sobre Haití (3-0) y Escocia (3-0). En dieciseisavos, se enfrentaron a Japón y aseguraron su pase a la siguiente ronda gracias a un gol de Gabriel Martinelli en el minuto 96, que significó el 2-1 definitivo.
Los escandinavos terminaron en segundo lugar del Grupo I con seis puntos, después de ganar contra Iraq (1-4) y Senegal (3-2), pero perdiendo en la última jornada frente a Francia (1-3). En los dieciseisavos, se enfrentaron a Costa de Marfil en un partido muy reñido hasta el final, y un gol de Erling Haaland en los últimos minutos les aseguró el pase a los octavos de final.
Jugadores a seguir
Los dirigidos por Carlo Ancelotti han anotado 9 goles en esta Copa del Mundo, de los cuales 7 han sido obra de Vinícius Jr. y Matheus Cunha (4 de Vinícius y 3 de Matheus). Esto significa que entre ambos han marcado más del 75% de los goles de Brasil. Además, el futbolista del Real Madrid dio una asistencia en el triunfo ante Haití en la segunda jornada.
En el equipo de Ståle Solbakken, Haaland es el máximo goleador. En su primera Copa del Mundo, ha marcado 5 goles en 3 partidos, lo que representa el 50% de los goles de la selección noruega en este torneo.
Palabras de los protagonistas
Antes del partido de octavos de final, el técnico de Noruega se expresó con respeto, pero sin miedo. "Brasil es el favorito, claro, y también es un gran candidato para llevarse el torneo. Creo que están encontrando su ritmo y mejorando cada vez más. Tienen jugadores talentosos en todas las posiciones. Pero ahora es ahí donde los vamos a enfrentar, y tenemos que jugar a nuestro mejor nivel. "Estamos listos para el desafío", afirmaron desde el equipo nórdico.
Endrick también analizó lo que se viene ante Noruega y dejó claro que la Canarinha sale a ganar. "Es un gran partido contra excelentes jugadores; no tengo dudas de que será un juego maravilloso. Un duelo en el que ambos equipos querrán buscar la victoria en todo momento, ya que ambos cuentan con grandes elementos. Espero que podamos ofrecer un gran espectáculo. "Nosotros siempre buscamos mejorar y hacer lo que el míster pide para estar conectados en todo momento, ya que a partir de ahora no hay margen de error", afirmó el delantero brasileño.