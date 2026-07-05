Brasil- Noruega, en directo hoy en vídeo el partido de octavos de final del Mundial 2026

Brasil y Noruega protagonizan uno de los duelos más interesantes de los octavos de final de este Mundial 2026. Será el quinto partido entre los dos equipos y el primero en mundiales desde que los europeos ganaron 1-2 a los sudamericanos en el Mundial de Francia 98. En aquella ocasión, la selección brasileña acabó como líder de grupo y posteriormente perdió ante Francia en la final; en cambio, Noruega avanzó como segunda de grupo y fue eliminada en los octavos de final por Italia por la mínima.

Alineación de Brasil: Alisson, Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Bruno Guimaraes, Martinelli, Rayan, Vinicius y Cunha.

Alineación de Noruega: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Sorloth, Nusa y Haaland.

Estado de forma La pentacampeona del mundo llega a los dieciseisavos tras finalizar como líder del Grupo C, con siete puntos obtenidos gracias a un empate ante Marruecos (1-1) y victorias sobre Haití (3-0) y Escocia (3-0). En dieciseisavos, se enfrentaron a Japón y aseguraron su pase a la siguiente ronda gracias a un gol de Gabriel Martinelli en el minuto 96, que significó el 2-1 definitivo. Los escandinavos terminaron en segundo lugar del Grupo I con seis puntos, después de ganar contra Iraq (1-4) y Senegal (3-2), pero perdiendo en la última jornada frente a Francia (1-3). En los dieciseisavos, se enfrentaron a Costa de Marfil en un partido muy reñido hasta el final, y un gol de Erling Haaland en los últimos minutos les aseguró el pase a los octavos de final.

Jugadores a seguir Los dirigidos por Carlo Ancelotti han anotado 9 goles en esta Copa del Mundo, de los cuales 7 han sido obra de Vinícius Jr. y Matheus Cunha (4 de Vinícius y 3 de Matheus). Esto significa que entre ambos han marcado más del 75% de los goles de Brasil. Además, el futbolista del Real Madrid dio una asistencia en el triunfo ante Haití en la segunda jornada. En el equipo de Ståle Solbakken, Haaland es el máximo goleador. En su primera Copa del Mundo, ha marcado 5 goles en 3 partidos, lo que representa el 50% de los goles de la selección noruega en este torneo.