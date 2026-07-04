¿Cuándo es el Chupinazo de San Fermín 2026? Hora, dónde ver en TV y quién lo lanza

El lunes 6 de julio a las 12:00 horas (hora peninsular) tiene lugar en Pamplona el esperado Chupinazo que da inicio a las Fiestas de San Fermín 2026 de Pamplona.

La espera, que comenzó en julio de 2024, por fin termina con el momento que da la bienvenida a las fiestas de San Fermín. El evento, conocido mundialmente, es tan famoso que miles de turistas internacionales viajan hasta Pamplona para vivirlo en directo. El corazón de esta fiesta está en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona, que entera estalla de alegría tras el momento en el que se lanza el cohete que anuncia que ya han comenzado oficialmente los Sanfermines.

¿Pero cómo empezó esta costumbre? Hay que remontarse a principios del siglo pasado. Antiguamente, el lanzamiento de cohetes del 6 de julio era un simple encargo municipal a empresas pirotécnicas. No obstante, la devoción de los pamploneses lo cambió todo: en la década de 1930, la plaza empezó a llenarse de vecinos volcados en celebrar el inicio de sus fiestas. La magnitud de este acto fue tal que, en 1940, la tradición se institucionalizó, consolidándose para siempre como el momento más emblemático de la apertura de los Sanfermines.

¿Quién lanza el chupinazo este año? Los encargados de lanzar el Chupinazo de San Fermín 2026 este lunes 6 de julio será la Subdirección de Urgencias de Navarra. Ellos pronunciarán las palabras que dan inicio a las fiestas: “Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Iruindarrak, Gora San Fermín!”. De esta manera, la ciudad quiere tener un reconocimiento con aquellos sanitarios de urgencias, visibilizar y destacar su labor, especialmente durante el despliegue extraordinario que se realiza cada mañana para cubrir el encierro. Cada día, un equipo humano y técnico se activa para atender cualquier percance de forma inmediata. Este sistema incluye la movilización de cinco UVI móviles, una coordinación exhaustiva a través del 112 y una atención reforzada en los centros de urgencias extrahospitalarias. La Subdirección de Urgencias de Navarra toma así el testigo de la plataforma Yala Nafarroa por Palestina, que fueron los encargados de lanzar el chupinazo de San Fermín en 2025.

Hora, canal y dónde ver el Chupinazo de San Fermín 2026 desde Pamplona El Chupinazo de San Fermín 2026 desde Pamplona podrá verse el lunes 6 de julio a partir de las 12:00 horas en La 1, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante el arranque de las fiestas de Sanfermines y la última hora en RNE y en RTVE.es.