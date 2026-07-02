Dispositivo sanitario de San Fermín 2026: los profesionales que salvan vidas

Los dispositivos sanitarios salvan vidas y más en una festividad como San Fermín. Muestra de su relevancia no son solo las decenas de pacientes que atienden durante siete días los sanitarios navarros, si no su reconocimiento con la elección este año de la Subdirección de Urgencias de Navarra para lanzar el tradicional chupinazo de los pamplonicas el próximo 6 de julio.

Los acompañarán numerosos compañeros, pero desde sus puestos. La atención no se frena, incluso cuando todos celebran también en su nombre. Un mecanismo, según el consejero de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez, "perfectamente engrasado y perfecto, preparado para prestar una atención en cualquier momento".

Concretamente, durante el evento —en el que se lanzará un cohete que marca oficialmente el inicio de una fiesta popular— habrá varios puestos de atención sanitaria. Estarán situados en Santo Domingo (Departamento de Educación), en la iglesia de San Saturnino y en Paseo Sarasate-Diputación y atenderán las necesidades sanitarias derivadas de golpes y contusiones, cortes con cristales y otras patologías menores.

Los componen un/a médico, tres profesionales de enfermería, socorristas, una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA), una de soporte vital avanzado de enfermería (SVAE), cinco ambulancias de soporte vital básico (SVB) y dos vehículos de apoyo. Como novedad, en el Chupinazo Txiki, celebrado el 10 de julio para los más pequeños, tendrá el mismo dispositivo sanitario.

Centros sanitarios habituales al margen de las fiestas El sistema sanitario —comunica el Departamento de Salud— se refuerza con equipos y reorganizando circuitos, por lo que seguirá atendiendo "con normalidad todas las atenciones surgidas al margen de las fiestas”, celebradas del 6 al 14 de julio. En este sentido, aconseja a la población que acuda a su centro de salud en horario ordinario (08:00 horas a 15:00 horas) en días laborables. Fuera del mismo, recomienda el uso de las urgencias extrahospitalarias de los centros Doctor San Martín y Buztintxuri y que se deje las urgencias hospitalarias para los casos más graves. También se refuerza la red de transporte sanitario de Pamplona y su comarca, formada habitualmente por cuatro ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), cuatro ambulancias de soporte vital básico (SVB) y helicóptero medicalizado del Gobierno de Navarra. En cuanto a la atención telefónica con la enfermería de consejo (948 290 290) se mantiene activa todos los días de las fiestas, tanto laborables como festivos. Salud de Navarra enfatiza que "todos los días a primera hora de la mañana se subirá a redes sociales de Salud y Gobierno de Navarra qué dispositivo está abierto, a qué hora y en qué lugar, ya que en función de los actos de cada día se adaptan los recursos y los horarios".

Urgencias en los encierros: puestos repartidos por el recorrido Para las urgencias durante los encierros, en la capital navarra se despliegan 17 puestos de atención sanitaria, uno aproximadamente cada 50 metros de recorrido. De ellos, nueve son de atención sanitaria a pie de vallado con personal médico, de enfermería y socorristas. Los otros ocho puntos son de apoyo con socorristas. A ello se suma la propia enfermería de la Plaza de Toros. Sobre el dispositivo de transporte sanitario, el Departamento de Salud cifra en 16 las ambulancias medicalizables a lo largo del recorrido. Participarán ocho profesionales de medicina, ocho de enfermería, 21 técnicos de transporte, 47 socorristas, nueve operarios de comunicación y ocho coordinadores de puesto. San Fermín 2026: El ritual del vallado, cuándo se colocan las vallas y quién monta la estructura La atención, coordinada desde el Centro 112-SOS Navarra, la forman personal y recursos de Cruz Roja (100), DYA (36) y del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (diez profesionales: cinco de medicina y cinco de enfermería) y Bidean. Trabajarán bien en los propios puestos de atención o en el traslado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra. Para la semana de San Fermín, por el momento, se prevé un tiempo estable, con temperaturas veraniegas. En este sentido, se recomienda seguir las pautas para evitar afecciones relacionadas con el calor habituales como no estar al sol en las horas centrales del día, usar protección solar y mantener la hidratación, preferiblemente con agua.