Pamplona presenta su nueva imagen para la campaña municipal sanferminera, 'Benetako Jaiak - Fiestas de verdad'

El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado una imagen "coherente y unificada" para todas las campañas municipales que rodean los Sanfermines

El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado este martes, coincidiendo con el anuncio de los conciertos de la Plaza del Castillo y de Compañía, la campaña de imagen que promociona las fiestas de San Fermín 2026, con el lema 'Benetako Jaiak - Fiestas de verdad'. El objetivo es ofrecer "una imagen coherente y unificada para las campañas de comunicación que rodean los Sanfermines, desde la promoción turística hasta la sostenibilidad, el respeto a trabajadores y trabajadoras o simplemente la difusión de las fiestas en anuncios o soportes exteriores", ha explicado el Ayuntamiento.

Según ha añadido, con esta imagen "unificada" se crea un "paraguas" que ayuda a una mejor difusión de las fiestas, y que incluye tanto los conciertos de la programación oficial, como la campaña de respeto y limpieza en la ciudad, las candidaturas del chupinazo, la Zona Joven, la campaña del vaso reutilizable, o los espacios Kirolari, Menudas Fiestas o Birjolastu, entre otros. El cartel anunciador de las fiestas, 'La cuadrilla', de Marta Garatea Almagro, ha expuesto, seguirá manteniendo una presencia importante en el programa y en otros espacios.

Para la campaña, diseñada por el estudio de Javier Errea, se ha seleccionado una imagen que va en línea con la marca Pamplona. "Nada mejor que los Sanfermines para representar los valores de la marca ciudad: la unión de pamploneses y pamplonesas, la cohesión, igualdad, autenticidad, alma, una ciudad de verdad, unas fiestas de verdad", ha explicado el Consistorio. Precisamente, el claim 'Benetako Jaiak - Fiestas de verdad' "conduce a lo que en Pamplona se entiende por fiesta: disfrutar de verdad, pero a la vez con respeto de verdad, porque no es posible el disfrute, la alegría o la música... sin respeto, sin igualdad, sin acogida".