La Subdirección de Urgencias de Navarra lanzará el Chupinazo de los Sanfermines 2026 tras ganar la votación popular

Pamplona ya tiene protagonista para dar el pistoletazo de salida a sus fiestas más universales. La Subdirección de Urgencias de Navarra ha sido la candidatura elegida por la ciudadanía para lanzar el Chupinazo que anunciará el inicio de los Sanfermines 2026.

En un acto oficial celebrado este miércoles, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron Saez, ha confirmado los resultados de una votación popular que busca ensalzar la labor técnica y profesional de quienes velan por la salud de los asistentes durante las fiestas, con especial énfasis en el complejo dispositivo del encierro.

La candidatura ganadora, propuesta inicialmente por la Peña La Escalerica de San Fermín, se ha impuesto en un proceso participativo que ha movilizado a miles de pamploneses y pamplonesas. Con esta elección, el balcón de la Casa Consistorial se convertirá el próximo 6 de julio en un escaparate de gratitud hacia el engranaje sanitario que garantiza la seguridad ciudadana las 24 horas del día durante la semana festiva.

Un reconocimiento al dispositivo del encierro El objetivo fundamental de esta candidatura, según destaca la información municipal, es visibilizar y destacar la labor de los sanitarios de urgencias, especialmente por el despliegue extraordinario que se realiza cada mañana para cubrir el encierro. El dispositivo sanitario que se articula en torno a la carrera de los toros es uno de los más avanzados y reconocidos a nivel internacional, destacando por su capacidad técnica y su impecable coordinación. 'La Cuadrilla', cartel de la pamplonesa Marta Garatea Almagro, anunciará San Fermín 2026 CONCHÍN FERNÁNDEZ Cada día, un complejo equipo humano y técnico se activa para atender cualquier percance de forma inmediata. Este sistema incluye la movilización de cinco UVI móviles, una coordinación exhaustiva a través del 112 y una atención reforzada en los centros de urgencias extrahospitalarias. Este "vanguardismo médico" ha sido el factor determinante para que la ciudadanía valore el esfuerzo de un colectivo que trabaja intensamente mientras el resto de la ciudad celebra las fiestas.

Resultados de la votación popular El proceso de elección ha concluido con un respaldo claro hacia los profesionales sanitarios. De los 11.740 votos totales emitidos por la ciudadanía empadronada en Pamplona, la Subdirección de Urgencias de Navarra ha logrado recabar 3.775 apoyos, lo que representa un 32,15% del total. Esta cifra le ha permitido situarse por delante de las otras cuatro candidaturas finalistas que competían por el honor de prender la mecha. ““ En segunda posición ha quedado la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, que ha obtenido el 24,33% de los sufragios (2.857 votos). Le ha seguido de cerca la Coral Santiago de la Txantrea, con un 22,39% y 2.629 apoyos. En los últimos puestos de la consulta se han situado la Federación Navarra de Pelota, con un 11,94% de los votos (1.402), y el colectivo de Mujeres investigadoras del Sistema Navarro de I+D+i, que ha cerrado la tabla con un 9,17% de los apoyos, correspondientes a 1.077 votos.

Análisis de la participación ciudadana En cuanto a las cifras de participación, los 11.740 votos registrados en 2026 sitúan a esta edición como la tercera con mayor concurrencia desde que se instauró el sistema de votación popular en 2016. Aunque la cifra queda lejos del récord histórico alcanzado en 2025, cuando se registraron 20.045 votos para la candidatura de Yala Nafarroa, supera los registros obtenidos en el año 2024, cuando participaron 10.159 personas. 01.42 min Ojete Calor, Shinova, Marlena, Isabel Aaiun y Koma en el cartel musical de San Fermín El desglose de los datos revela una tendencia consolidada hacia la digitalización del voto. Más de ocho de cada diez participantes, concretamente el 86,51%, optaron por la vía telemática a través de la web municipal, sumando un total de 10.157 votos por internet. Por su parte, el voto presencial en los centros de la Red Civivox representó el 10,52% (1.236 votos), mientras que el teléfono de atención ciudadana 010 recopiló el 2,95% restante, equivalente a 347 llamadas.

Protocolo y reglamento del Chupinazo Tras conocerse el resultado, la Subdirección de Urgencias de Navarra debe ahora afrontar la decisión de quiénes serán las personas encargadas de representar al colectivo en el balcón. El alcalde Asiron ha estado acompañado en el anuncio por Clint Jean Louis Fernández y Miren Oscáriz, representantes de la entidad, quienes ahora deberán designar a los protagonistas finales según lo estipulado en el reglamento municipal. La subdirección de urgencias de Navarra lanzará el chupinazo de los Sanfermines 2026. EUROPA PRESS EUROPA PRESS El acto del Chupinazo está estrictamente regulado por un decreto de alcaldía que no permite improvisaciones en el mensaje inicial. Las personas elegidas deberán pronunciar exclusivamente la fórmula tradicional: “Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Iruindarrak, Gora San Fermín!”. El reglamento es tajante al prohibir cualquier fragmento añadido, valorativo o de otra condición al texto oficial, garantizando así la naturaleza institucional y festiva del momento.

Historia y candidaturas descartadas El camino hasta la elección final comenzó el pasado 27 de mayo, cuando la Mesa General de San Fermín seleccionó a las cinco finalistas de entre un total de once propuestas presentadas. Cabe destacar que dos de esas propuestas iniciales fueron eliminadas por no cumplir con el condicionado establecido en el reglamento. RTVE, EITB y el Ayuntamiento de Pamplona refuerzan su alianza para impulsar los Sanfermines durante los próximos cuatro años PRENSA RTVE Entre las candidaturas que no llegaron a la fase de votación popular por no contar con los apoyos suficientes en la Mesa General se encontraban colectivos y figuras relevantes de la ciudad, como los Mulilleros de Pamplona, Fermintxo Garaikoetxea Aranburu, la Asociación Cabalgata Reyes Mayos de Pamplona y la Cofradía Musical de San Saturnino. Finalmente, la ciudadanía dispuso de un periodo de 14 días, del 2 al 15 de junio, para ejercer su derecho a voto entre las opciones validadas.