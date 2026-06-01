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Empieza el montaje del vallado del recorrido del encierro

  • Los encargados del montaje son los carpinteros "Hermanos Aldaz"
  • La estructura está formada por 900 postes y 2.700 tablones de madera de abeto
Para todos los públicos Montaje del vallado del recorrido del encierro - Telenavarra | Ver
Empieza el montaje del vallado del recorrido del encierro
C. F.

El recorrido del encierro de San Fermín empieza ya a tomar forma. Los hermanos Aldaz han iniciado el montaje del vallado, un trabajo que conocen casi de memoria: llevan 34 años encargándose de preparar esta estructura en las calles del casco antiguo de Pamplona. Son unos 900 postes y 2.700 tablones, todos numerados y marcados con letras para que cada pieza ocupe su lugar exacto. Primero llega la madera, después el montaje. Y poco a poco, el recorrido empieza a parecerse al que miles de personas verán durante los encierros.

Madera de abeto

La madera utilizada es de abeto. Según explican los carpinteros, se trata de un material flexible y resistente, preparado para soportar tanto los cambios de tiempo como los posibles golpes de los toros durante los encierros. El montaje se realiza pieza a pieza en las calles del casco antiguo. A medida que avanza, Pamplona empieza a adoptar la imagen que tendrá durante los Sanfermines.

Mensajes escritos en madera

En los últimos años, además de las marcas técnicas, algunas piezas conservan también nombres y mensajes escritos por vecinos y visitantes. En ellas han quedado recuerdos de quienes pasaron por la ciudad en fiestas anteriores: desde Irati y Ángela en 2024 hasta un grupo de amigos llegado desde La Rioja en 2025. Con el vallado en marcha, Pamplona inicia su particular cuenta atrás hacia San Fermín 2026.

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