RTVE, EITB y el Ayuntamiento de Pamplona refuerzan su alianza para impulsar los Sanfermines durante los próximos cuatro años
- Los encierros de San Fermín alcanzaron en 2025 una media de 1,4 millones de espectadores y un 63,9% de cuota, su mejor resultado desde 2022
- En Navarra, las retransmisiones registraron una audiencia media del 87%, la mejor cuota alcanzada desde 2019
- La colaboración garantizará la producción y difusión de los encierros hasta 2029 y consolida el compromiso de RTVE con uno de los acontecimientos culturales y populares más relevantes de España
RTVE, EITB y el Ayuntamiento de Pamplona han firmado hoy en Torrespaña un convenio de colaboración que refuerza su compromiso con los Sanfermines y garantiza la continuidad de la producción, retransmisión y difusión de los encierros durante los próximos cuatro años. La alianza se completa con la participación de la Casa de Misericordia de Pamplona (MECA), entidad propietaria de la Plaza de Toros.
El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de RTVE, José Pablo López, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y el director general de EiTB, Andoni Aldekoa. Al acto ha acudido los consejeros de RTVE María Solana y Angélica Rubio, el director de desarrollo corporativo y servicio público, Roberto Lakidain y la directora de RTVE Territorial, Cristina Bravo.
El presidente de RTVE, José Pablo López, ha calificado este acuerdo de “alianza histórica” y augurado que tras esta firma “nos esperan 4 años de un éxito compartido entre todas las partes”. Ha recordado que es la primera vez que se suscribe un acuerdo de este tipo, del que ha destacado el liderazgo del Ayuntamiento, “ya que una fiesta de la magnitud de San Fermín exige un despliegue y un esfuerzo municipal ingente”. También ha subrayado que el acuerdo trasciende la mera retransmisión y RTVE va a ceder de manera gratuita al ayuntamiento el archivo de los encierros. “Vamos a devolver a Navarra lo que estos años han estado captando las cámaras de RTVE”, ha subrayado. Además, ha destacado que establece un marco interesante para una coordinación con el ayuntamiento y la Casa de la Misericordia, “respetando la identidad de la fiesta y el protagonismo de la ciudad”, y finalmente asume la dimensión lingüística, para que los encierros “se retransmitan en euskera en el ámbito de EiTB”.
“Como ayuntamiento es importantísimo tratar con respeto y responsabilidad los encierros, y que tenga la mayor difusión posible. Este acuerdo es un buen ejemplo de gestión eficaz que revertirá en la ciudadanía”, ha valorado el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, sobre esta firma. “La dimensión de los encierros es muy grande y una seña de identidad importante y este acuerdo garantiza que el tratamiento sea con rigor, respeto y responsabilidad”, ha añadido.
Andoni Aldekoa, director general EiTB, ha señalado que el convenio “es un paso más, es pasar de un relación bilateral a tener relación con el Ayuntamiento, en la que se reconoce el servicio público de EiTB en Navarra. RTVE actuará como ventana de los sanfermines y nosotros seremos el espacio de la lengua, para ofrecer el bilingüismo. Para nosotros es muy importante este convenio”.
Los puntos clave del acuerdo
Con este acuerdo, RTVE consolida una apuesta estratégica por los Sanfermines como una de las grandes citas anuales de su programación y como una manifestación cultural y popular de primer orden. El convenio permitirá seguir ofreciendo una cobertura de máxima calidad técnica y editorial, reforzando además la proyección nacional e internacional de unas fiestas que forman parte del patrimonio cultural y emocional de millones de ciudadanos, en España y en el mundo.
La colaboración tendrá una duración inicial de cuatro años, hasta 2029, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de otros cuatro años. Durante este tiempo, las entidades firmantes trabajarán conjuntamente para garantizar la mejor difusión posible de los encierros y de las actividades vinculadas a las fiestas de San Fermín, aprovechando la capacidad de alcance de RTVE y EITB y la implicación institucional del Ayuntamiento de Pamplona y de la Casa de Misericordia.
En el marco de este acuerdo, RTVE realizará una aportación económica anual de 650.000 euros destinada a financiar parte de las actuaciones necesarias para la correcta organización, producción y retransmisión de los encierros de San Fermín. Esta aportación se desarrollará en coordinación con EITB mediante los acuerdos específicos suscritos entre ambas entidades para la difusión de los encierros y la cesión de derechos de emisión.
La firma llega tras una edición histórica de los Sanfermines en RTVE. Los encierros de 2025 reunieron una audiencia media de 1.364.000 espectadores y un 63,9% de cuota de pantalla, el mejor dato registrado desde 2022. En total, cerca de 3,7 millones de personas siguieron algún momento de los encierros a través de RTVE. En Navarra, la audiencia alcanzó una media del 87% de cuota, el mejor resultado desde 2019, confirmando el extraordinario arraigo social de este acontecimiento y el interés que despierta tanto dentro como fuera de la Comunidad Foral. Los Sanfermines son también un acontecimiento muy relevante para las emisiones y publicaciones de RNE, RTVE Play y RTVE Noticias, entre otros.
El convenio incluye asimismo la preservación y puesta en valor del patrimonio audiovisual asociado a los Sanfermines, así como nuevas vías de colaboración institucional destinadas a reforzar la difusión cultural, histórica y social de una celebración que constituye una de las principales referencias festivas y turísticas de España.