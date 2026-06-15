RTVE, EITB y el Ayuntamiento de Pamplona refuerzan su alianza para impulsar los Sanfermines durante los próximos cuatro años

RTVE, EITB y el Ayuntamiento de Pamplona han firmado hoy en Torrespaña un convenio de colaboración que refuerza su compromiso con los Sanfermines y garantiza la continuidad de la producción, retransmisión y difusión de los encierros durante los próximos cuatro años. La alianza se completa con la participación de la Casa de Misericordia de Pamplona (MECA), entidad propietaria de la Plaza de Toros.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de RTVE, José Pablo López, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y el director general de EiTB, Andoni Aldekoa. Al acto ha acudido los consejeros de RTVE María Solana y Angélica Rubio, el director de desarrollo corporativo y servicio público, Roberto Lakidain y la directora de RTVE Territorial, Cristina Bravo.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha calificado este acuerdo de “alianza histórica” y augurado que tras esta firma “nos esperan 4 años de un éxito compartido entre todas las partes”. Ha recordado que es la primera vez que se suscribe un acuerdo de este tipo, del que ha destacado el liderazgo del Ayuntamiento, “ya que una fiesta de la magnitud de San Fermín exige un despliegue y un esfuerzo municipal ingente”. También ha subrayado que el acuerdo trasciende la mera retransmisión y RTVE va a ceder de manera gratuita al ayuntamiento el archivo de los encierros. “Vamos a devolver a Navarra lo que estos años han estado captando las cámaras de RTVE”, ha subrayado. Además, ha destacado que establece un marco interesante para una coordinación con el ayuntamiento y la Casa de la Misericordia, “respetando la identidad de la fiesta y el protagonismo de la ciudad”, y finalmente asume la dimensión lingüística, para que los encierros “se retransmitan en euskera en el ámbito de EiTB”.

“Como ayuntamiento es importantísimo tratar con respeto y responsabilidad los encierros, y que tenga la mayor difusión posible. Este acuerdo es un buen ejemplo de gestión eficaz que revertirá en la ciudadanía”, ha valorado el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, sobre esta firma. “La dimensión de los encierros es muy grande y una seña de identidad importante y este acuerdo garantiza que el tratamiento sea con rigor, respeto y responsabilidad”, ha añadido.

Andoni Aldekoa, director general EiTB, ha señalado que el convenio “es un paso más, es pasar de un relación bilateral a tener relación con el Ayuntamiento, en la que se reconoce el servicio público de EiTB en Navarra. RTVE actuará como ventana de los sanfermines y nosotros seremos el espacio de la lengua, para ofrecer el bilingüismo. Para nosotros es muy importante este convenio”.