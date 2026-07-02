Sanfermines, un revulsivo para la economía de Pamplona y Navarra

Los Sanfermines se desarrollan entre el 6 y el 14 de julio, con un programa que incluye medio millar de actos oficiales, con los encierros como mayor atractivo. El Ayuntamiento de Pamplona gasta alrededor de 1,7 millones de euros en su organización, pero el retorno económico se multiplica gracias a la proyección internacional de las fiestas.

Según apunta el Consistorio, las fiestas generan un impacto económico cercano a los 259, 4 millones de euros. El efecto de San Fermín en la economía navarra equivale a la creación de 2.431 nuevos empleos a salario medio y anualizados.

El 2025, 424. 369 personas participaron en las fiestas; la mitad de ellos no eran de Pamplona, mientras que un 15 % provenían de otros países, entre los que destacan Francia, Estados Unidos, Reino Unido o México. De hecho, el turista internacional es el que más dinero deja, aunque el gasto medio se sitúa en 412 euros por persona.