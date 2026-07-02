Sanfermines, un revulsivo para la economía de Pamplona y Navarra
- Las fiestas generan un impacto económico de 260 millones de euros
- El efecto San Fermín equivale a la creación de 2.400 puestos de trabajo
Los Sanfermines se desarrollan entre el 6 y el 14 de julio, con un programa que incluye medio millar de actos oficiales, con los encierros como mayor atractivo. El Ayuntamiento de Pamplona gasta alrededor de 1,7 millones de euros en su organización, pero el retorno económico se multiplica gracias a la proyección internacional de las fiestas.
Según apunta el Consistorio, las fiestas generan un impacto económico cercano a los 259, 4 millones de euros. El efecto de San Fermín en la economía navarra equivale a la creación de 2.431 nuevos empleos a salario medio y anualizados.
El 2025, 424. 369 personas participaron en las fiestas; la mitad de ellos no eran de Pamplona, mientras que un 15 % provenían de otros países, entre los que destacan Francia, Estados Unidos, Reino Unido o México. De hecho, el turista internacional es el que más dinero deja, aunque el gasto medio se sitúa en 412 euros por persona.
Días clave para bares y hoteles
El Ayuntamiento cuantifica en 175 millones de euros el gasto indirecto en la economía local. La hostelería ingresa más de la mitad, mientras que las pernoctaciones acaparan 28, 8 millones; al comercio local llegan casi 23 millones, a pesar de que el desarrollo de las fiestas supone que muchos negocios tengan que cerrar o alterar sus horarios.
En los últimos años, la Asociación de Hoteles de Pamplona mantiene una cifra estable en cuanto a las estancias. Para este año esperan una ocupación del 81, 7 %, datos ligeramente por debajo de la previsión de 2025, que alcanzó el 83,42%, aunque por encima de los registros de 2024, cuando las estimaciones fueron del 80,87%. De media, un visitante se queda tres noches en la ciudad; la mayor demanda se concentra en los días más significativos, es decir, entre el 6 y el 9 de julio.