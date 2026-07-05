Cristiano Ronaldo a RTVE: "Prefería enfrentarme a España un poquito más adelante"

Cristiano Ronaldo vuelve a cruzarse en el camino de España, el país en el que se convirtió en una leyenda. Durante nueve temporadas deslumbró en el Real Madrid, protagonizando una de las mayores rivalidades de la historia del fútbol y dejó una huella imborrable con sus goles, sus récords y su competitividad insaciable.

Ahora, liderando a Portugal y con el mismo hambre que ha marcado toda su carrera, el Bicho se mide de nuevo a España. En la previa de ese duelo, el capitán portugués ha hablado con el enviado especial al Mundial 2026, Andrés Rubio, y ante la pregunta de si le gusta enfrentarse a la selección española o la prefería un poco más adelante, Cristiano responde que "un poquito más adelante era mejor, pero es lo que toca, el Mundial es así, los cruces son así. Si quieres ganar una competición tienes que jugar contra los mejores, en estás competiciones tienes que jugar con los mejores y España es una de ellas y nos tocó".

El jugador del Al-Nassr también a hablado con RTVE de cómo gestiona el jugar tantos minutos con Portugal a sus 41 años. "Todo cuesta, en esta vida no hay nada garantizado, hay que currar, trabajar y estar preparado siempre. Lo importante es que me siento bien para ayudar a la selección como siempre, jugando de titular, saliendo, entrando, a mi me da igual, lo importante es jugar por tu país e intentar hacer lo mejor", dice el capitán de la selección lusa después de jugar todos los minutos de los partidos de la fase de grupos y 31 minutos en el encuentro de dieciseisavos de final contra Croacia.

No quiere hablar de una posible retirada Lleva más de media vida en la élite de fútbol y la pregunta es casi obligada. ¿Hasta cuando disfrutaremos de Cristiano Ronaldo en césped?, el portugués todavía no quiere hablar de la retirada. "Eso no es importante ahora mismo, yo juego por la selección como si fuera mi primera vez. Obviamente, después del Mundial vosotros (los periodistas) tendréis respuestas, pero no quiero desviar ahora algo sobre Cristiano, sobre el futuro, porque no es el momento para hablar de eso, pero como debes calcular es un partido contra España y un partido del Mundial, enfocar la energía ahí e intentar ganar a los españoles". Cristiano también a hablado con los medios desplazados al Mundial 2026 en la rueda de prensa previa al Portugal-España y ahí, la pregunta sobre una posible retirada también sonó: "puedo dejarlo cuando yo quiera, no cuando los demás quieran. Siempre son las mismas preguntas, lo más importante es jugar bien y clasificarnos". "Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial, ojalá así me pueden seguir matando", dijo en conferencia de prensa. También ha dicho que el mundial no es algo que le obsesione, "no me falta nada en la vida, ha sido muy generosa conmigo, no voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces", aseguró el bicho.