Portugal - Uzbekistán, en directo hoy el partido del grupo K del Mundial 2026

En la segunda jornada de las fases de grupos del Mundial, en el grupo K, Portugal y Uzbekistán se verán las caras en un partido de vida o muerte para ambos conjuntos. El conjunto 'luso' viene de dejarse dos puntos en la primera jornada ante la República Democrática del Congo y la selección uzbeka cayó 1-3 ante Colombia.

Once de Uzbekistán:

Fabio Cannavaro apuesta por: Nematov; Khusanov, Ashurmatov, Nasrullaev, Abdullaev, Karimov; Shukurow, Xamrobekov, Ganiev, Fayzzulaev; y Shomurodov

Este será el primer enfrentamiento en la historia entre Portugal y Uzbekistán. Portugal no ha logrado ganar en sus dos últimos partidos de la Copa del Mundo contra equipos de la Confederación Asiática (AFC): un empate 1-1 contra Irán en 2018 y una derrota 2-1 frente a Corea del Sur en 2022. Uzbekistán ha jugado 23 partidos contra selecciones de UEFA en su historia y tan solo ha conseguido ganar en una ocasión.

En su debut mundialista, los dirigidos por Roberto Martínez registraron sus cifras más altas de posesión (75,4%), pases (783) y precisión en el pase (92,5%) en un partido de la fase final. Sin embargo, tan solo remataron siete veces al arco y se convirtieron en el primer equipo desde 1966 que recibió más disparos de los que realizó, a pesar de controlar más del 70% de posesión en el partido.

El conjunto de Fabio Cannavaro alcanzó unos goles esperados de 1.16 (xG) en su estreno ante Colombia, la mejor marca para un debutante en la historia de los Mundiales desde Eslovaquia contra Nueva Zelanda en 2010 en Sudáfrica (1.63).

Tanto Portugal como Uzbekistán llegan a este segundo partido con la sensación de que dejaron escapar más de lo que deberían en su debut. João Neves, el goleador y MVP del partido, admitió después del empate con la República Democrática del Congo que los portugueses se relajaron un poco tras el gol y que ahora deben "aprovechar todo lo que no pudimos hacer hoy". Por su parte, Fabio Cannavaro, entrenador de Uzbekistán, se mostró contento con la competitividad de su equipo a pesar de la derrota ante Colombia: "Supimos aguantar y complicamos las cosas a un buen equipo, aunque sea nuestra primera experiencia en mundiales". Con ambos equipos buscando puntos, el enfrentamiento promete ser una verdadera lucha por mantenerse en la pelea dentro del grupo K.