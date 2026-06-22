Inglaterra - Ghana: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Este martes 23 de junio desde las 22:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Inglaterra y Ghana, del Grupo L del Mundial 2026, se enfrentan en el estadio de Boston en un duelo directo por la primera plaza de grupo después de sus victorias en la primera jornada ante Croacia y Panamá, respectivamente. Será el primer partido que les enfrente en un Mundial y el único precedente se saldó con un empate en un amistoso disputado en Wembley en 2011.

En el que, sin duda, fue el mejor partido de toda la primera jornada del Mundial, Inglaterra se impuso por 4-2 a una Croacia que plantó cara y logró situar un empate a dos a los de Thomas Tuchel. Apareció para los ingleses el delantero más en forma del mundo, Harry Kane, para firmar un doblete que allanó el camino hacia el triunfo. Primero, transformó un penalti que tuvo que repetir tras una patada en el área de Modric a Madueke. Y volvió a poner por delante a los ‘Three Lions’, tras el gol del empate de Baturina, con un remate de cabeza a la salida de un córner marca de la casa.

Inglaterra - CroaciaRichard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Sin embargo, Croacia demostró que es un rival al que no hay que dar nunca por muerto y antes del descanso puso las tablas por medio de Musa. Inglaterra no cejó en su empeño y una cabalgada de Bellingham por la derecha terminó en un punterazo que ponía el 3-2. Marcus Rashford dio la puntilla a los croatas con el 4-2 definitivo de un derechazo. Inglaterra así daba un golpe como candidata al título proponiendo un estilo distinto, mucho más combinativo y ofensivo. Es más, tan solo Alemania registró más remates a puerta en la primera jornada que Inglaterra, 12 por 11.

Contra Ghana, el objetivo es sumar la segunda victoria y dejar atado el pase a dieciseisavos de final casi como primera de grupo. Si lo hace, será la cuarta vez en un Mundial que logra dos victorias en los primeros partidos. Si marca Harry Kane superará a Gary Lineker como máximo goleador histórico de Inglaterra en los Mundiales. Para Bellingham también será un partido especial, ya que si lo disputa será su partido número 50 con Inglaterra convirtiéndose en el jugador inglés más joven en conseguirlo.

La victoria contra Panamá da alas a Ghana Ghana se impuso sobre la bocina a Panamá gracias a un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 95 en Toronto, lo que permite a los africanos soñar con llegar a los cruces en el exigente Grupo L. El encuentro no fue vistoso y las ocasiones de gol se hicieron de rogar. Panamá arrancó mejor pero sus tiros fueron siempre atajados por el inspirado portero Ati Zigi. Ghana, por su parte, notó la escasa participación en ataque de su estrella Antoine Semenyo, delantero del Manchester City. Caleb Yirenkyi celebre el primer y único tanto del partidoAFP En la segunda parte, el seleccionador Carlos Queiroz movió a su equipo y dio galones al joven Yirenkyi, a la postre el goleador de su equipo. Ghana está lejos del nivel que exhibió en Sudáfrica 2010 cuando alcanzó los cuartos de final, pero la victoria sí le permite poder optar a superar la fase de grupos. Ante Inglaterra se antoja muy difícil pero intentará conseguir su segunda victoria en la fase de grupos, algo que no logra desde el Mundial de 2006.