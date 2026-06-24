Panamá - Croacia, en directo hoy el partido del grupo L del Mundial 2026

Panamá y Croacia se enfrentan en el Estadio Toronto a las 01:00 horas en la segunda jornada del grupo L. Ambas necesitan ganar los tres puntos tras perder sus respectivos partidos ante Ghana e Inglaterra si no quieren complicar todavía más su pase a la siguiente fase. Nunca antes se habían enfrentado ambos equipos en una Copa del Mundo. Puedes seguir el minuto a minuto del partido debajo de estas líneas.

La previa

Los 'Canaleros' tienen por delante el difícil reto de conseguir por primera vez una victoria en un Mundial. No lo tendrá fácil ante un equipo croata más acostumbrado a competir en los grandes torneos. Pero el partido ante los africanos, a pesar de perderlo en los últimos minutos, demostró las ganas que tiene esta generación de hacer historia.

Como muestra de ello dos datos, en la primera jornada, el central José Córdoba realizó 101 pases, la mayor que cantidad de cualquier jugador para la selección en todas sus participaciones en el torneo. Y su compañero en la zaga, Andrés Andrade, realizó la cuarta mayor cantidad de pases que rompen líneas de cualquier jugador en el Mundial 2026.

Por su parte, Croacia, aunque parte como favorita para llevarse el encuentro y quitarse el mal sabor de boca de su debut ante Inglaterra, no puede confiarse. Solo ha ganado tres de los últimos diez partidos que ha disputado contra selecciones de América en el campeonato mundial.

Además, ni Luka Modric ni el resto de sus compañeros quieren que la última Copa del Mundo de la leyenda croata acabe en la fase de grupos. Si sale en el once inicial de Zlatko Dalić, será la aparición número 200 con Croacia. Se espera que los 'Ardientes' compitan la mayor parte del partido en campo panameño. Para muestra de ello, ante los ingleses realizaron un total de 187 presiones altas, la más alta de cualquier selección en la primera jornada del Mundial.