Lo más viral del Mundial 2026 en redes: la invasión escocesa de Miami, el aficionado inmóvil de Congo y la gratitud de Jordania

El Mundial 2026 no para, sigue a ritmo trepidante y está dejando momentazos a raudales. En el partido más destacado de la jornada de este martes no hubo goles, Inglaterra y Ghana se los guardaron para mejor ocasión. Lo intentaron los 'Three Lions' pero los africanos levantaron un muro inexpugnable. Estas fueron las mejores jugadas del choque retransmitido en La 1 y RTVE Play:

Copa Mundial de la FIFA 2026 Inglaterra - Ghana: resumen, jugadas y goles del partido del Mundial 2026 Disfruta del resumen en vídeo, los goles y las mejores jugadas del Inglaterra - Ghana del Grupo L en el Mundial 2026 Ver ahora

A falta de la emoción de los goles en el campo del estadio de Boston, en los alrededores los aficionados de Inglaterra y Ghana demostraron cómo se baila al ritmo de Shatta Wale. Eso es hermanamiento.

Algunos creyeron que la falta de puntería inglesa se debía al juju invocado desde las gradas ghanesas. ¿Por eso se quedó sin magia Kane?

El que sí vivió un momento mágico tras el partido fue este niño ghanés, que pudo hacerse un selfie con su ídolo Jude Bellingham.

Esta próxima madrugada el partido que podrán ver en directo y gratis en La 1 y RTVE Play es el Escocia - Brasil. La torcida brasileña tiene fama de ser una de las hinchadas más animadas del mundo, con su samba, sus batucadas y sus vestimentas características amarillas.

Pero en este Mundial lo de la Tartan Army escocesa es de otro nivel. La que lleva liando en Miami desde hace unos días es gordísima. Una marea azul marino inunda las calles de la capital de Florida y sus gaitas sonando hacen pensar a cualquier turista que está en Edimuburgo. Son impresionantes.

El partido que abrió la jornada fue el Portugal-Azerbayán y si faltaba alguna estrella por aparecer en este Mundial ese era Cristiano Ronaldo. El 'bicho' marcó dos goles y entró en la historia al convertirse en el único futbolista en anotar en seis mundiales.

Sigue rompiendo récords y les quiso recordar una cosita a los que le criticaron tras el primer partido contra RD Congo.

El partido terminó con un 5-0 en Houston y a miles de kilómetros, en Lisboa, no cabía ni el pelo de un gamba en la Plaza del Comercio para verlo. Así cantaban los hinchas lusos el himno de su país.

Si hay un personaje que se ha convertido en uno de los más virales de este campeonato es un hincha de RD Congo llamado Michel Nkuka Mboladinga, más conocido como Lumumba Vea. El tipo imita una estatua de Patrice Lumumba, el líder que en 1960 liberó al país del dominio belga. Se viste igual, se sube a un pedestal y se pasa todo el partido sin moverse y con el brazo alto, como si fuera una estatua. ¡Todo el partido! Así es cómo se prepara.

Y así es cómo se pasó todo el partido que disputó su selección contra Colombia en el estadio de Guadalajara (México).

En lo deportivo, Colombia se llevó la victoria por 1-0 y el mítico seleccionador José Pekerman estuvo viéndolo en el campo. Al verle, James Rodríguez y JuanFer Quintero se fueron corriendo a fundirse en un abrazo. Precioso momento.

En el último partido de la jornada Crocia ganó por 1-0 a Panamá, que ha tenido que sacar el billete de vuelta. El tanto balcánico lo anotó el jugador de Osasuna Budimir. Les prometemos que la reacción del seleccionador Dalic es real.