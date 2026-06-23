Inglaterra - Ghana, en directo hoy en vídeo el partido del grupo L del Mundial 2026
- La selección de Thomas Tuchel parte como favorita tras su exhibición ante Croacia
- Inglaterra - Ghana, en directo en La 1 y RTVE Play, a las 22:00h
Inglaterra y Ghana se enfrentan en el Estadio Boston en la segunda jornada de la fase de grupos. Ambos equipos ganaron sus respectivos partidos ante Croacia y Panamá y luchan por lograr el primer puesto de la clasificación del grupo L, pero los ingleses aparecen como grandes favoritos para hacerse con la victoria tras golear a los croatas con un juego brillante.
Será la primera vez que los aficionados al fútbol presencien este cruce en una Copa del Mundo. La única vez que estas selecciones se enfrentaron, fue en un amistoso disputado en Wembley en marzo de 2011, hace ya 15 años.
Once de Inglaterra
Thomas Tuchel saldrá con: Pickford; Reece James, Konsa, Guehi, Spence; Anderson, Rice, Bellingham; Madueke, Gordon y Harry Kane.
Once de Ghana
Carlos Queiroz apostará por: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Thomas Partey, Sibo; Iñaki Williams, Semenyo y Jordan Ayew.
Los números de Inglaterra asustan
Los 'Three Lions' no están posicionados en las apuestas como los principales candidatos a llevarse el encuentro por casualidad. Lo avalan los números que presentó en su estreno en este Mundial 2026. Registró un total de once remates a puerta, de los cuales cuatro acabaron en la portería de Livakovic. Solo Alemania superó esta cifra en el primer partido, con doce remates.
Otro dato que no es nada halagüeño para los ghaneses, es que Inglaterra se mantiene invicta ante las selecciones africanas en los ocho enfrentamientos que se han dado a lo largo de historia de la Copa del Mundo, con un balance de cinco victorias y tres empates.
Y por dar una puntilla más, su atacante estrella, Harry Kane, ha marcado cinco goles en sus cinco choques internacionales contra federaciones africanas. El delantero inglés tiene una motivación extra: si marca en este partido, se convertirá en el máximo goleador histórico de Inglaterra en el torneo, superando a Gary Lineker con 10 tantos.
Ghana quiere romper las estadísticas
Por su parte, los datos históricos de las la 'Estrellas Negras' juegan en su contra. Ghana solo ha ganado dos partidos de la fase grupos en una edición del campeonato mundial en una ocasión anterior. Fue en 2006, cuando logró derrotar a Chequia y a Estados Unidos. Además, no ha conseguido vencer los últimos cuatro encuentros ante equipos europeos en el campeonato.
Pero como se suele decir en estas ocasiones, las estadísticas están para la romperlas y es lo que van buscar los hombres de Carlos Queiroz. Ghana también tiene sus cartas para creer en sus posibilidades de ganar a los ingleses, tal y como demostró Jordan Ayew, que realizó la mayor cantidad de presiones de alta intensidad de cualquier delantero en la primera jornada, nada menos que 69, además de registrar el mayor número en campo contrario, 59.