Inglaterra - Ghana, en directo hoy en vídeo el partido del grupo L del Mundial 2026

Inglaterra y Ghana se enfrentan en el Estadio Boston en la segunda jornada de la fase de grupos. Ambos equipos ganaron sus respectivos partidos ante Croacia y Panamá y luchan por lograr el primer puesto de la clasificación del grupo L, pero los ingleses aparecen como grandes favoritos para hacerse con la victoria tras golear a los croatas con un juego brillante.

Será la primera vez que los aficionados al fútbol presencien este cruce en una Copa del Mundo. La única vez que estas selecciones se enfrentaron, fue en un amistoso disputado en Wembley en marzo de 2011, hace ya 15 años.

Once de Inglaterra Thomas Tuchel saldrá con: Pickford; Reece James, Konsa, Guehi, Spence; Anderson, Rice, Bellingham; Madueke, Gordon y Harry Kane.

Once de Ghana Carlos Queiroz apostará por: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Thomas Partey, Sibo; Iñaki Williams, Semenyo y Jordan Ayew.

Los números de Inglaterra asustan Los 'Three Lions' no están posicionados en las apuestas como los principales candidatos a llevarse el encuentro por casualidad. Lo avalan los números que presentó en su estreno en este Mundial 2026. Registró un total de once remates a puerta, de los cuales cuatro acabaron en la portería de Livakovic. Solo Alemania superó esta cifra en el primer partido, con doce remates. Otro dato que no es nada halagüeño para los ghaneses, es que Inglaterra se mantiene invicta ante las selecciones africanas en los ocho enfrentamientos que se han dado a lo largo de historia de la Copa del Mundo, con un balance de cinco victorias y tres empates. Kane y Bellingham lanzan a Inglaterra ante una Croacia rebelde Amanda Ramos Y por dar una puntilla más, su atacante estrella, Harry Kane, ha marcado cinco goles en sus cinco choques internacionales contra federaciones africanas. El delantero inglés tiene una motivación extra: si marca en este partido, se convertirá en el máximo goleador histórico de Inglaterra en el torneo, superando a Gary Lineker con 10 tantos.