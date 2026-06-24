Muñoz derriba al 'muro Mpasi' y Colombia jugará contra Portugal con dos puntos de ventaja

La selección colombiana ha realizado una nueva demostración de su pólvora ofensiva, pese a que el portero de la República Democrática del Congo casi la consumió por completo.

Lionel Mpasi, que ya brilló en el empate ante Portugal, ha realizado hasta siete paradas importantes antes de que una insistente Colombia derribara finalmente el muro.

Una vez más ha sido el lateral derecho Daniel Muñoz quien ha adelantado a los cafeteros, que no ampliaron la ventaja por culpa de dos fueras de juego muy justos y que, después de no permitir ningún disparo a puerta del rival durante todo el partido, vio peligrar la peleada ventaja en el tiempo añadido.

Ocasiones sin freno ni acierto En un estadio repleto una vez más de camisetas amarillas de la afición colombiana, el último partido de la segunda jornada del Mundial arrancó con todo. R.D. del Congo avisó en el primer minuto con un disparo desde fuera del área del centrocampista Edo Kayembe. Acto seguido llegó un jugadón coral de Colombia que podría haber sido antológico, pero Mpasi la desbarató realizando una gran parada a tiro de Jhon Arias, y el lateral Daniel Muñoz tuvo al rechace una ocasión clarísima para adelantar a su selección de nuevo como ante Uzbekistán, pero su disparo se fue al lateral de la red. Disparo de Daniel Muñoz que se va al lateral de la red Silvia Izquierdo AP Photo / Silvia Izquierdo El ansia goleadora del defensa del Crystal Palace no quedó ahí, y poco después cazó un centro larguísimo del lateral izquierdo del Mallorca, Johan Mojica, que Mpasi volvió a repeler, pero que esta vez sí, Muñoz cazó el rechace al interior de la portería. No obstante, la jugada fue anulada porque el lateral estaba adelantado por un hombro en el momento del centro. Los cafeteros siguieron acosando la portería rival, ahora con un disparo lejano de James Rodríguez que Mpasi solo pudo despejar gracias a una rápida estirada. Mpasi tuvo que repeler otro disparo lejano, esta vez de Mojica. Sin un minuto para descansar, el portero congoleño desvió a córner, con fortuna, un remate de Luis Díaz que se le colaba entre las piernas. Ni veinte minutos, y Mpasi acumuló su quinta parada, en un nuevo lanzamiento lejano, ahora de Gustavo Puerta, centrocampista del Racing de Santander. Mpasi realizando una de sus numerosas paradas ante Colombia Silvia Izquierdo AP Photo / Silvia Izquierdo Tras la pausa de hidratación, siguió siendo Colombia la que llegaba al área rival, sobre todo por la banda izquierda, con Mojica doblando la posición de Luis Díaz. El punto negativo para el cuadro entrenado por Néstor Lorenzo, el poco balón que le llegó al delantero Luis Suárez. En cambio, Luis Díaz se fabricó su propia ocasión tras un despeje, y logró disparar dentro del área, pero la defensa africana bloqueó el intento del extremo del Bayern de Múnich. La esperada llegada de Lumumba Vea, el aficionado viral de la R.D. Congo Entre medias de las muchas ocasiones de Colombia, la realización nos mostró una de las imágenes más esperadas en este Mundial: Lumumba Vea en la grada del Estadio de Guadalajara junto a los aficionados de la R.D. Congo. Tras alcanzar una gran fama en la Copa Africana de Naciones, el presidente del país, Félix Tshisekedi, había ordenado que formara parte de la delegación oficial para facilitarle el viaje a la Copa del Mundo. Sin embargo, debido a las regulaciones de viaje de Estados Unidos por un brote de ébola en la región, ha tenido que guardar un confinamiento preventivo de 21 días. Esto provocó que se perdiera el debut ante Portugal. Lumumba Vea, el aficionado viral de la R.D. Congo, en el partido ante Colombia en el Estadio de Guadalajara Fernando Llano AP Photo / Fernando Llano Michel Nkuka Mboladinga es popularmente conocido como Lumumba Vea (Lumumba vive), ya que su postura y su llamativo traje con los colores de la bandera nacional son una réplica exacta de la estatua de Patrice Lumumba ubicada en Kinshasa. Permanece completamente inmóvil como una estatua, de pie sobre su asiento y con el brazo derecho en alto, durante los 90 minutos de cada partido de la selección de la República Democrática del Congo. Lumumba fue un líder anticolonista, héroe nacional y el primer ministro del país tras independizarse de Bélgica en 1960, asesinado trágicamente en 1961.