Muñoz derriba al 'muro Mpasi' y Colombia jugará contra Portugal con dos puntos de ventaja
- El portero congoleño realizó siete paradas antes de ser finalmente batido
- Los cafeteros tienen margen para lograr la primera plaza y los africanos buscarán ser de los mejores terceros
La selección colombiana ha realizado una nueva demostración de su pólvora ofensiva, pese a que el portero de la República Democrática del Congo casi la consumió por completo.
Lionel Mpasi, que ya brilló en el empate ante Portugal, ha realizado hasta siete paradas importantes antes de que una insistente Colombia derribara finalmente el muro.
Una vez más ha sido el lateral derecho Daniel Muñoz quien ha adelantado a los cafeteros, que no ampliaron la ventaja por culpa de dos fueras de juego muy justos y que, después de no permitir ningún disparo a puerta del rival durante todo el partido, vio peligrar la peleada ventaja en el tiempo añadido.
Ocasiones sin freno ni acierto
En un estadio repleto una vez más de camisetas amarillas de la afición colombiana, el último partido de la segunda jornada del Mundial arrancó con todo. R.D. del Congo avisó en el primer minuto con un disparo desde fuera del área del centrocampista Edo Kayembe.
Acto seguido llegó un jugadón coral de Colombia que podría haber sido antológico, pero Mpasi la desbarató realizando una gran parada a tiro de Jhon Arias, y el lateral Daniel Muñoz tuvo al rechace una ocasión clarísima para adelantar a su selección de nuevo como ante Uzbekistán, pero su disparo se fue al lateral de la red.
El ansia goleadora del defensa del Crystal Palace no quedó ahí, y poco después cazó un centro larguísimo del lateral izquierdo del Mallorca, Johan Mojica, que Mpasi volvió a repeler, pero que esta vez sí, Muñoz cazó el rechace al interior de la portería. No obstante, la jugada fue anulada porque el lateral estaba adelantado por un hombro en el momento del centro.
Los cafeteros siguieron acosando la portería rival, ahora con un disparo lejano de James Rodríguez que Mpasi solo pudo despejar gracias a una rápida estirada.
Mpasi tuvo que repeler otro disparo lejano, esta vez de Mojica. Sin un minuto para descansar, el portero congoleño desvió a córner, con fortuna, un remate de Luis Díaz que se le colaba entre las piernas.
Ni veinte minutos, y Mpasi acumuló su quinta parada, en un nuevo lanzamiento lejano, ahora de Gustavo Puerta, centrocampista del Racing de Santander.
Tras la pausa de hidratación, siguió siendo Colombia la que llegaba al área rival, sobre todo por la banda izquierda, con Mojica doblando la posición de Luis Díaz.
El punto negativo para el cuadro entrenado por Néstor Lorenzo, el poco balón que le llegó al delantero Luis Suárez. En cambio, Luis Díaz se fabricó su propia ocasión tras un despeje, y logró disparar dentro del área, pero la defensa africana bloqueó el intento del extremo del Bayern de Múnich.
La esperada llegada de Lumumba Vea, el aficionado viral de la R.D. Congo
Entre medias de las muchas ocasiones de Colombia, la realización nos mostró una de las imágenes más esperadas en este Mundial: Lumumba Vea en la grada del Estadio de Guadalajara junto a los aficionados de la R.D. Congo.
Tras alcanzar una gran fama en la Copa Africana de Naciones, el presidente del país, Félix Tshisekedi, había ordenado que formara parte de la delegación oficial para facilitarle el viaje a la Copa del Mundo.
Sin embargo, debido a las regulaciones de viaje de Estados Unidos por un brote de ébola en la región, ha tenido que guardar un confinamiento preventivo de 21 días. Esto provocó que se perdiera el debut ante Portugal.
Michel Nkuka Mboladinga es popularmente conocido como Lumumba Vea (Lumumba vive), ya que su postura y su llamativo traje con los colores de la bandera nacional son una réplica exacta de la estatua de Patrice Lumumba ubicada en Kinshasa.
Permanece completamente inmóvil como una estatua, de pie sobre su asiento y con el brazo derecho en alto, durante los 90 minutos de cada partido de la selección de la República Democrática del Congo.
Lumumba fue un líder anticolonista, héroe nacional y el primer ministro del país tras independizarse de Bélgica en 1960, asesinado trágicamente en 1961.
La insistencia dio sus frutos
La segunda parte comenzó con otra milagrosa parada de Mpasi a la estrella colombiana Luis Díaz, que en una segunda jugada tras un córner, logró un disparo claro con la zurda y el guardameta congoleño estiró la pierna para sumar su séptima parada del encuentro. Arias se hizo con el balón rebotado, pero tiró fuera.
Tras tantos intentos repelidos, Colombia parecía perder fuerza y ritmo, por lo que Néstor Lorenzo sacó del campo a James y Suárez por Quintero y John Córdoba.
Aun así, quienes acumularon las siguientes llegadas más peligrosas fueron Los Leopardos, si bien no lograron disparar a puerta. Hasta que en el minuto 75, Quintero filtró un pase certero desde la frontal, Córdoba despejó el espacio como si de una boya se tratara y Daniel Muñoz perforó finalmente la red con un disparo con la pierna mala que sorprendió a Mpasi por el primer palo tras golpear en un defensa.
Con el gol, los cafeteros volvieron a soltarse, lo que se reflejó en dos auténticos golazos de Luis Díaz, uno de vaselina y otro de comba, pero ambos fueron anulados por fuera de juego.
Mpasi realizó su última parada a disparo de Puerta en el rechace de un córner y la República Democrática del Congo se fue con todo al ataque en los minutos finales. Camilo Vargas realizó un paradón al filo del 90' a disparo de Mbuku y luego recogió un remate mordido tras saque de esquina.
Colombia cierra así la jornada con seis puntos, frente a los cuatro de Portugal, por lo que un empate en el duelo directo le daría la primera plaza.
Por su parte, la R.D. del Congo tratará de vencer a Uzbekistán para alcanzar los cuatro puntos que le asegurarían ser uno de los mejores terceros.