España regresa a México en un Mundial cuarenta años después con la ambición de cambiar la historia

México es un lugar que respira fútbol por los cuatro costados. El país está volcado con el Mundial como uno de los anfitriones y el buen papel de su selección hasta el momento hace que la euforia se desborde por las calles. Este ambiente festivo y futbolero se aprecia en el bullicio de las calles de Guadalajara, donde España cierra este viernes la fase de grupos ante Uruguay.

El país acoge su tercera Copa del Mundo tras albergar en solitario las ediciones de 1970 y 1986. Dos torneos de los que la Roja no guarda demasiado buen recuerdo. Del primero ninguno, porque directamente no se clasificó; y negativo del segundo, por dos derrotas que están grabadas a fuego en la memoria colectiva de la afición española.

México 1986, torneo de sentimientos encontrados La selección española no participó en el primer Mundial disputado en México en 1970. La Roja atravesaba por un momento de inestabilidad deportiva e institucional y se la pegó en la fase de clasificación tras finalizar tercera en un grupo compartido con Yugoslavia, Bélgica y Finlandia. En 1986, la suerte fue distinta y la Roja consiguió meterse en el Mundial con una generación muy potente integrada por Zubizarreta, Butragueño o Míchel, entre otros nombres. El recuerdo de ese torneo, aunque hayan pasado cuarenta años, aún perdura por los acontecimientos allí vividos. La Roja comenzó su andadura en el campeonato ante Brasil, una de las favoritas. El equipo por entonces dirigido por Miguel Muñoz cayó por 0-1. Sócrates marcó el gol de la 'Canarinha', aunque lo que jamás podrá borrarse de la memoria del aficionado español es el gol no concedido a Míchel que privó a España de puntuar en el debut. El disparo lejano del centrocampista tocó en el larguero y botó claramente dentro, pero el árbitro australiano Chris Bambridge no dio el gol. 01.57 min El último España - Brasil España se repuso a la derrota inicial y encadenó dos victorias seguidas (1-2 ante Irlanda del Norte y 0-3 ante Argelia) para clasificarse como segunda de grupo. Dinamarca, uno de los huesos del campeonato, esperaba en octavos de final. El 18 de junio de 1986 tuvo lugar una de las mayores exhibiciones de la historia de la Roja. Butragueño anotó un póker para liderar una goleada ante el cuadro danés que hacía soñar a España con cotas más altas en el Mundial (5-1). 03.43 min Exhibición del Buitre ante Dinamarca (México'86) Tras el subidón, llegó el batacazo. La selección cayó ante Bélgica en cuartos de final en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Se frustraba así el enfrentamiento soñado en semifinales contra la Argentina de Maradona, a la postre campeona del torneo. Una derrota que abrió una herida muy dolorosa en el último partido de España en territorio mexicano en una Copa del Mundo.