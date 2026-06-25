España regresa a México en un Mundial cuarenta años después con la ambición de cambiar la historia
- La Roja no disputó la Copa del Mundo en 1970 y no se llevó un buen recuerdo de la de 1986, ambas en este país
- El gol no concedido a Míchel ante Brasil y la eliminación por penaltis en cuartos ante Bélgica abrieron una herida
México es un lugar que respira fútbol por los cuatro costados. El país está volcado con el Mundial como uno de los anfitriones y el buen papel de su selección hasta el momento hace que la euforia se desborde por las calles. Este ambiente festivo y futbolero se aprecia en el bullicio de las calles de Guadalajara, donde España cierra este viernes la fase de grupos ante Uruguay.
El país acoge su tercera Copa del Mundo tras albergar en solitario las ediciones de 1970 y 1986. Dos torneos de los que la Roja no guarda demasiado buen recuerdo. Del primero ninguno, porque directamente no se clasificó; y negativo del segundo, por dos derrotas que están grabadas a fuego en la memoria colectiva de la afición española.
México 1986, torneo de sentimientos encontrados
La selección española no participó en el primer Mundial disputado en México en 1970. La Roja atravesaba por un momento de inestabilidad deportiva e institucional y se la pegó en la fase de clasificación tras finalizar tercera en un grupo compartido con Yugoslavia, Bélgica y Finlandia.
En 1986, la suerte fue distinta y la Roja consiguió meterse en el Mundial con una generación muy potente integrada por Zubizarreta, Butragueño o Míchel, entre otros nombres. El recuerdo de ese torneo, aunque hayan pasado cuarenta años, aún perdura por los acontecimientos allí vividos.
La Roja comenzó su andadura en el campeonato ante Brasil, una de las favoritas. El equipo por entonces dirigido por Miguel Muñoz cayó por 0-1. Sócrates marcó el gol de la 'Canarinha', aunque lo que jamás podrá borrarse de la memoria del aficionado español es el gol no concedido a Míchel que privó a España de puntuar en el debut. El disparo lejano del centrocampista tocó en el larguero y botó claramente dentro, pero el árbitro australiano Chris Bambridge no dio el gol.
España se repuso a la derrota inicial y encadenó dos victorias seguidas (1-2 ante Irlanda del Norte y 0-3 ante Argelia) para clasificarse como segunda de grupo.
Dinamarca, uno de los huesos del campeonato, esperaba en octavos de final. El 18 de junio de 1986 tuvo lugar una de las mayores exhibiciones de la historia de la Roja. Butragueño anotó un póker para liderar una goleada ante el cuadro danés que hacía soñar a España con cotas más altas en el Mundial (5-1).
Tras el subidón, llegó el batacazo. La selección cayó ante Bélgica en cuartos de final en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Se frustraba así el enfrentamiento soñado en semifinales contra la Argentina de Maradona, a la postre campeona del torneo. Una derrota que abrió una herida muy dolorosa en el último partido de España en territorio mexicano en una Copa del Mundo.
Regreso a Guadalajara, pero no al mismo estadio
La selección española regresa cuarenta años después México. El equipo de Luis de la Fuente se enfrenta a Uruguay en Guadalajara, lugar de infausto recuerdo para los nuestros por el ya mencionado gol fantasma de Míchel ante Brasil. Sin embargo, aquel encuentro se jugó en el Estadio Jalisco, mientras que este se disputará en el Estadio Chivas, conocido por razones de patrocinio como Estadio Akron.
Este recinto se inauguró en 2010 y es el feudo del Club Deportivo Guadalajara, más conocido como 'Chivas'. Allí, España tratará de borrar el mal recuerdo mundialista que tiene en un país que ha acogido a los nuestros con los brazos abiertos.
"Para nosotros es un país hermano. Los hemos recibido muy bien. Los mexicanos estamos muy contentos de tenerlos", declaró un aficionado del 'Tri'. "Estamos muy contentos de tener aquí jugadores de clase mundial como Lamine Yamal", añadió otro hincha.
La Roja ya sabe lo que es jugar en territorio mexicano recientemente. España venció a Perú en Puebla en el último amistoso previo al Mundial (1-3).