Gannon-Doak, el extremo que encandiló a Klopp y que espera toda Escocia

El 9 de noviembre de 2022, un adolescente de 16 años debutaba con el Liverpool en un partido de la EFL Cup. Un mes después lo haría en la Premier, de la mano de un Jurgen Klopp entusiasmado con la perla que tenía entre manos. "Haz lo que haces siempre", le dijo antes de saltar al campo con la camiseta del primer equipo 'red'. Cuatro años después, y tras un camino tortuoso, Ben Gannon-Doak es la gran esperanza de Escocia en el Mundial 2026.

Después de convertirse, con 20 años, en el jugador más joven de la historia de la selección escocesa en un Mundial en su debut contra Haití y dinamizar el juego de su selección saliendo desde el banquillo ante Marruecos, el debate en el país británico ha girado en torno a su posible regreso a la titularidad contra Brasil. Casi tan esperado como Neymar en la 'canarinha', Gannon-Doak es un verso suelto en el pragmático conjunto escocés.

Extremo rápido y desequilibrante, su aportación reformuló la proyección ofensiva de su equipo ante Marruecos, donde produjo más centros al área que toda Escocia (3) en apenas media hora de juego. Pero Clarke tiene claras sus armas y su filosofía para hacer frente a Brasil: "No atacar en exceso y no quedar expuestos al contraataque", apuntó en la rueda de prensa previa al partido en Miami.