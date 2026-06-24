Gannon-Doak, el extremo que encandiló a Klopp y que espera toda Escocia
- Clarke duda sobre el regreso a la titularidad del jugador más desequilibrante de su equipo
- Brasil - Escocia, en directo este miércoles a las 00:00 en La 1 y RTVE Play
El 9 de noviembre de 2022, un adolescente de 16 años debutaba con el Liverpool en un partido de la EFL Cup. Un mes después lo haría en la Premier, de la mano de un Jurgen Klopp entusiasmado con la perla que tenía entre manos. "Haz lo que haces siempre", le dijo antes de saltar al campo con la camiseta del primer equipo 'red'. Cuatro años después, y tras un camino tortuoso, Ben Gannon-Doak es la gran esperanza de Escocia en el Mundial 2026.
Después de convertirse, con 20 años, en el jugador más joven de la historia de la selección escocesa en un Mundial en su debut contra Haití y dinamizar el juego de su selección saliendo desde el banquillo ante Marruecos, el debate en el país británico ha girado en torno a su posible regreso a la titularidad contra Brasil. Casi tan esperado como Neymar en la 'canarinha', Gannon-Doak es un verso suelto en el pragmático conjunto escocés.
Extremo rápido y desequilibrante, su aportación reformuló la proyección ofensiva de su equipo ante Marruecos, donde produjo más centros al área que toda Escocia (3) en apenas media hora de juego. Pero Clarke tiene claras sus armas y su filosofía para hacer frente a Brasil: "No atacar en exceso y no quedar expuestos al contraataque", apuntó en la rueda de prensa previa al partido en Miami.
"Me preguntáis todo el tiempo por él"
Es ahí donde Clarke encuentra carencias en Gannon-Doak, al que le pide un mayor esfuerzo defensivo. "Me preguntáis todo el tiempo por él", ha dicho el seleccionador, obligado a explicar por qué la perla del Bournemouth no es titular indiscutible en una selección con visibles carencias ofensivas.
"Es un jugador inteligente, buen regateador, rápido, y puede usar ambas piernas", dijo Klopp sobre él en su día, antes de que la carrera del excanterano del Celtic de Glasgow tomara más de una curva por culpa de las lesiones, que le dejaron sin Eurocopa y que han provocado que apenas haya disputado ocho partidos esta temporada con el Bournemouth, que pagó 25 millones de libras por su fichaje. Con escaso rodaje, se retiró con calambres del primer partido y la sofocante Miami no parece el lugar más adecuado para su primer partido completo.
Con todo, Escocia pide a Gannon-Doak en su equipo. "Si Gannon-Doak no está en el campo, no parece que vayamos a llegar a la línea de fondo para enviar un centro al área", clamó en la BBC Scott Allan, exjugador del Celtic de Glasgow, dando voz a una afición que confía en Gannon-Doak para impulsar a un equipo dispuesto a hacer historia y superar por primera vez la fase de grupos de un Mundial ante la reina de los Mundiales, Brasil.