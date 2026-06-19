Escocia - Marruecos, en directo hoy el partido del grupo C del Mundial 2026

Escocia y Marruecos se enfrentan en la segunda jornada del grupo C (en el que también están Brasil y Haití). Sigue el partido entre ambos selecciones debajo de estas líneas, minuto a minuto, en RTVE.es.

La previa

Marruecos viene de dejar una gran imagen ante Brasil con un empate a 1. La semifinalista en Catar 2022 volvió a dejar una gran imagen ante una selección candidata, aunque durante la jornada de hoy se ha conocido que Achraf Hakimi deberá acudir a los juzgados por un delito de presunta violación. Otras de sus estrellas son Brahim Díaz o Ismail Saibari, jugador al que los rumores acercan al poderoso Bayern Múnich.

Escocia venció en la primera jornada a Haití (0-1) consiguiendo la primera plaza del grupo tras el empate entre Marruecos y Brasil. Los escoses estaban sin jugar una competición de este calibre desde hacía casi treinta años. Sacó el billete a Estados Unidos y México gracias a una espectacular victoria por 4-2 ante Dinamarca con un gol de chilena espectacular de Scott McTominay. Jugará su noveno mundial, en un torneo donde nunca ha superado la fase de grupos.

Por supuesto, McTominay, es uno de los nombres propios de la selección escocesa. El centrocampista escocés ha relanzado su trayectoria en el Nápoles tras salir del Manchester United, siendo elegido mejor jugador de la Serie A 2024-25 y una pieza clave en la conquista del Scudetto por parte de los Azzurri.

Otro nombre propio es John McGinn, del Aston Villa, reciente campeón de la Europa League y autor del gol que les dio la victoria ante Haití. Sin olvidar al capitán Andrew Robertson (Liverpool) y a otro lateral zurdo: Kieran Tierney, del Celtic. El seleccionador es Steve Clarke. Ha llevado a Escocia a su primer Mundial desde 1998 y a dos Eurocopas seguidas.